宏福苑五级火︱何永贤：截至今午12时 2530人获安置 尚余990单位可供使用

社会
更新时间：20:07 2025-12-09 HKT
发布时间：20:07 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑大火发生后，不同政府部门、社会各界纷纷伸出援手，不少有需要住户马上搬入过渡性房屋项目安置，也有一些住户到酒店或青年宿舍暂住。房屋局局长何永贤今（9日）在社交平台表示，明白到居民始终需要中长期的安置安排，副局长戴尚诚今日也去信一众过渡性房屋项目营运机构，感谢大家对受影响居民的支援，并重申房屋局会作出特别安排，让受影响居民可获较长时间豁免入住过渡性房屋项目的租金。正如早前指出，政府会在住宿方面一直支援受影响居民，有需要的居民无需担心相关租金开支或居住期。

何永贤提到，为应对受火灾影响居民的紧急需要，戴尚诚也在信中强调，有关居民无须经中央统一平台申请入住过渡性房屋项目，并会获优先分配入住。

各界热心捐献 过渡性房屋家电齐全

何永贤表示，除了营运机构的尽心尽力，局方也特别感谢社会各界的热心捐献，这段时间见证了一众过渡性房屋项目的家具电器越来越齐备，现时全部项目都有床架、床褥和电磁炉，一些项目更可提供电饭煲、微波炉、雪柜、电视等，居民可以放心入住。她亦指，根据近日的视察，营运机构在上述家电以外，小至棉花棒、大至衣物棉被，由充电器到吹风机及拖板都有，确是全力支援居民所需。

何永贤指出，截至今日中午12时，共有1,081户、2,530人入住过渡性房屋及房协（每层都有升降机）的单位，现尚余约570个过渡性房屋单位和约420个房协单位可供使用，让有需要的宏福苑居民入住。

目前有较多单位的过渡性房屋项目

元朗「新田部屋」，查询电话：2728 9600

元朗「路德会双鱼荟」，查询电话：9299 9412

元朗「路德会七星荟」，查询电话：9644 4038

北区「博爱升平村」，查询电话：2330 8500

目前有较多单位的房协项目

香港仔「渔映楼」、洪水桥「乐翘楼」，查询电话：2839 1393

