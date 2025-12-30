除夕倒数好去处2026｜西九跨年音乐会/迪士尼烟花/中环光影汇演/兰桂坊 即睇封路及通宵交通安排

除夕倒数好去处2026｜新一年即将来临，全港都有不少除夕倒数气氛浓厚的好去处。中环遮打道行人专用区光影汇演倒数、迪士尼乐园跨年倒数派对、西九跨年音乐会、当然不少得倒数热点中环兰桂坊。主题乐园、各区商场以及各大景点精心营造冬日气氛，供市民打卡欢渡佳节。《星岛头条》整合香港除夕倒数2026好去处推荐，必去AIA嘉年华、打卡大型气球巡游，到商场欣赏大型装置。

香港冬日IP角色庆典「Merry Balloon Hong Kong」即日至2026年1月4日期间举行，除有LuLu猪、Ｍ&M等近20个本地同国际人气IP角色参与大型气球巡游，西九文化区更会举行巨型梦幻充气乐园。

日期：即日至2026年1月4日

地点：西九文化区及指定地点

西九文化区于圣诞期间举办多场艺术及音乐表演，包括街头乐队、圣诗歌唱及街头艺人演出，丰富节日气氛。

西九圣诞节-Merry balloon park

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地点：艺术公园大草坪

AIA友邦嘉年华将于2025年12月22日到2026年3月1日重返中环海滨，当中有刺激的机动游戏、合家欢的摊位游戏、美味小食，还有无数的打卡装置！除了既定游戏及活动外，在圣诞及新年期间更有特色主题打卡位及庆祝活动。

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地点：香港中环海滨活动空间

Festilumi沉浸式光影乐园，现场有9个主题，包括「魔幻枫林」、「七彩光影隧道」、「侏罗纪王国」，主题区布置有不同光影雕塑、互动装置以及奇幻生物，例如由金色光影组成的「魔幻枫林」，另外，乐园亦有全球最高的47米光影圣诞树「Festilumi光影许愿树」，由超过25万颗LED灯及5万个光影球组成。

日期：2025年12月12日（周五）正式开幕

地点：湾仔海滨活动空间

一年一度的「香港缤纷冬日巡礼2025」将首度与置地公司携手合作，登陆中环核心地段，呈现一个充满魔幻色彩的「冬日小镇．中环」。由2025年11月14日（周五）起，皇后像广场内设有 20 米高圣诞树及多个大型玩具装置，包括每 20 分钟启动一次、附带声效和烟雾的小火车，圣诞天地还带来连串节庆活动，包括与圣诞老人的温馨见面会、现场表演等。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

时间：2025年11月15日至12月21日

下午4:00至晚上11:30（星期一至五）

上午11:00至晚上11:30（星期六至日）

下午4:00至晚上11:30（星期一至五） 上午11:00至晚上11:30（星期六至日） 2025年12月22日至2026年1月4日

上午11:00至晚上11:30

12月24及25日延长开放时间至翌日凌晨1:00

上午11:00至晚上11:30 12月24及25日延长开放时间至翌日凌晨1:00 地点：中环皇后像广场花园、中环置地广塲中庭及中环遮打道一带

今年香港缤纷冬日巡礼其中一个亮点便是皇后像广场花园的圣诞树，届时大家可观赏20米高的巨型圣诞树和梦幻装饰，搭配环绕四周的闪耀圣诞装饰和可爱的玩具主题摆设，完美营造出温馨欢乐的佳节气氛，让所有市民及旅客都能沉浸在浓厚的圣诞魔力中。

除了有巨型圣诞树外，由12间圣诞小木屋组成的圣诞市集已于2025年11月28日（星期五）登场！中环圣诞市集不但提供丰富多样的节日主题餐饮、应节精品选购，更设有节日限定工作坊，让大家在欢乐的冬日时刻尽情体验。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

时间：2025年11月14日：20:00至23:30

2025年11月15日至12月21日︰

星期一至五16:00至23:30／星期六至日11:00至23:30

星期一至五16:00至23:30／星期六至日11:00至23:30 2025年12月22日至2026年1月4日︰

11:00至23:30

（最后入场时间︰场地关闭前30分钟）

地点：香港岛中环皇后像广场花园（南、北）【港铁中环站K出口】

注︰2025年12月24及25日（周三及四）将延长开放时间至翌日凌晨1:00（现场可能会实施人流管制，请留意及遵从在场警员及工作人员的指示。

而作为2025香港缤纷冬日巡礼的重头戏之一，「光影汇．中环」将带来一场难忘的沉浸式视觉盛宴！这场圣诞灯光汇演，完美融合3D投影技术、绚丽的灯光效果以及充满节日气氛的音乐，将「圣诞天地」周边的八大地标建筑，转变为一场绚丽的视觉盛宴，让参观者仿佛置身于梦幻般的世界。

日期：2025年12月10日至2026年1月4日

时间：晚上7:30至11:30（周一至周五）

晚上7:00至11:30（周六、日及公众假期）

（每30分钟循环演出）

晚上7:00至11:30（周六、日及公众假期） （每30分钟循环演出） 地点：香港岛中环皇后像广场花园（南、北）【港铁中环站K出口】

置地公司更将连接圣诞天地的整条遮打道挂满灯饰，把迷人的圣诞景象延伸至中环街头，打造成浪漫星光长廊。沿途的行人天桥及栏杆会挂满多组璀璨的灯饰及圣诞装饰，与圣诞天地的梦幻美景互相辉映。每晚灯饰亮起后，市民及游客更可漫步至置地广塲中庭的大型圣诞互动装置「Noëlia at LANDMARK」。

日期：2025年12月10日至2026年2月22日

地点：香港岛中环遮打道一带

即日至明年1月1日，南丰纱厂举办《TheMillsBros慢调圣诞》，推出一系列特色圣诞活动，包括咖啡市集、限定饮品、音乐Show及全新打卡场景，让大家一边叹精品咖啡，一边感受节日气氛！其中市集UrbanBrewSummit集结逾40间本地及海外咖啡店，带来黑芝麻维也纳咖啡、-86度Dirty等独特口味的咖啡；而原创角色Mill&JackJack亦会化身巨型打卡装置在中庭等著与大家合照！此外，多位著歌手，包括黄妍、陈健安、PERSE更会在WeWeave编织生活节现身。

日期：12月5日至2026年1月1日

时间：10am-10pm

地址：南丰纱厂六厂G/F纱厂坊（地图）

交通：港铁荃湾站A3出口，沿西楼角路有盖天桥步行至青山公路入口或港铁荃湾西站A2出口，沿海贵路及大涌道有盖天桥步行至白田坝街入口。

香港故宫文化博物馆2025年11月至2026年8月期间隆重展出「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」，展出250件古埃及重要博物馆及考古地点的珍贵文物。

展览涵盖法老雕像、黄金饰品、大型木乃伊棺椁、动物木乃伊，以及最新考古发现，呈现古埃及近5000年文明发展。

日期：11月20日至2026年8月31日

时间：

星期一、三、四、日

上午10时至下午6时

上午10时至下午6时 星期五、六及公众假期

上午10时至下午8时

上午10时至下午8时 星期二（公众假期除外）、农历年初一及年初二休馆

地址：九龙西九文化区博物馆道8号

「古埃及文明大展」：「图坦卡门的世界」

派对由除夕当晚9时多开始，迪士尼朋友将与唱片骑师于明日世界及探险世界主持暖场小派对，带你又唱又跳，热定身准备玩足全晚！

临近午夜，奇妙梦想城堡将成为派对主场！一齐带著兴奋又期待的心情，欣赏「迪士尼星梦光影之旅：星空派对」周年限定夜间汇演。当你还在赞叹汇演最后一幕的澎湃烟火之际，米奇、米妮、唐老鸭、黛丝与布鲁托将登上舞台，在闪亮的烟火、全新的光影与无人机演出之中，带领大家在笑声与欢呼声之中放声倒数，迎接2026年！

日期：2025年12月31日 约晚上9时开始

地点：香港迪士尼乐园美国小镇大街

除夕倒数烟火汇演取消，今年跨年倒数改于中环遮打道行人专用区举行。旅发局宣布，国际殿堂级组合Air Supply会瞩目登场，连同本地歌手冯允谦和云浩影现场献唱。同场还有儿童合唱团及警察银乐队参与。

参与「光影汇．中环」的8幢建筑物外墙，亦会以巨型倒数时钟以及光影图案，与大众一起倒数，并上演长约3分钟，以「新希望、新开始」为主题的光影表演，向现场及全球观众送上祝福，一同迈进新一年。

日期：2025年12月31日晚上11时30分至2026年1月1日凌晨12时10分

地点：中环遮打道行人专用区

*详情可参阅旅发局网站

相关新闻：

除夕倒数︱中环行人专用区举行 灯光汇演取代烟花 不设默哀冀平安心迎接新一年

旅发局跨年倒数改于中环遮打道举行。旅发局图片

港铁：

本地铁路线

31日（除夕）：下午3时起，逐步加强列车服务。

通宵服务：除机场快线、迪士尼线及东铁线往罗湖/落马洲站外，所有路线通宵行驶。

东铁线

12月19日起（逢星期五、六、日及公众假期）：早上及傍晚时段加密班次。

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：往罗湖及落马洲站的列车不设通宵服务。

12月31日（除夕）：将配合罗湖口岸延长服务时间，详情稍后公布。往落马洲站列车则维持原有服务。

港岛线

假期期间（部份日子）：傍晚时段会加强服务。

迪士尼线

假期期间：晚上散场时段加密班次。

12月31日（除夕）：延长服务至凌晨2时。

机场快线

12月24日、28日、31日及1月1日：晚上延长服务时间，以便利于亚洲国际博览馆参加活动的乘客。

高速铁路（香港段）

12月20日至1月3日（于周末、平安夜、除夕及部分公众假期）：每日最多加开13对来往「香港西九龙站」及「福田站」的班次。

屯马线

12月31日（除夕）：为配合启德体育园跨年演唱会，午夜后散场时段将加强服务。

轻铁

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：7条路线（505,507,610,614P,615P,706,751）将通宵行驶。

港铁巴士

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：3条路线（506,K51,K54A）将延长服务时间

公共巴士

5条特别巴士路线（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272号线）会于12月25日凌晨提供服务；九龙及新界区12条九巴路线会延长服务时间；及

九龙3条及新界一条专线小巴路线会延长服务时间。

城巴机场快线 A28X 率先于圣诞期间及元旦日（12月25至28日及2026年1月1日）加强服务，助将军澳及日出康城居民前往机场搭早机外游；城巴深圳湾及香园围口岸路线亦将提供最密5分钟的班次服务，更方便乘客跨境出行。

相关新闻：除夕倒数︱罗湖口岸服务时间延至元旦凌晨2时 深圳湾口岸通宵运作

（一）罗湖口岸（旅客清关服务延长至元旦日凌晨二时）

港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨零时五十六分开出；

（二）落马洲／皇岗口岸（如常24小时通关）

旅客可乘搭港铁东铁线或其他公共交通工具前往上水，转乘专营巴士第N73号线前往落马洲（新田）公共运输交汇处，再乘搭落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）返回内地；

营办商亦会加强落马洲／皇岗口岸短途跨境巴士和皇巴服务，以应对跨境人流高峰；

（三）深圳湾口岸（旅客及客车清关服务改为24小时运作）

专营巴士营办商会于凌晨时段营运第NB2和NB3号两条特别巴士路线，分别提供往返元朗／天水围和往返屯门的服务。旅客亦可乘搭港铁屯马线往元朗站／天水围站和屯门站，分别转乘第NB2和NB3号线前往深圳湾口岸；

粤港两地政府亦已增发跨境巴士特别加班配额，以提供通宵服务；及

（四）港珠澳大桥香港口岸（如常24小时通关）

有需要时会增加港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）的班次。

元旦日日间及内地长周末期间（一月一至四日）

加强口岸穿梭巴士服务，包括增加金巴及皇巴的班次，以配合乘客需求；

加强跨境巴士服务，包括增发一般跨境巴士服务配额，以及加强落马洲／皇岗口岸短途跨境巴士服务班次；

连接各陆路口岸的本地专营巴士B线的班次亦会提升至高于一般周末的水平，营办商会预留车辆及人手应对乘客需求；及

港铁在上述期间的不同时段，会加强东铁线来往金钟至罗湖／落马洲的列车服务，方便市民和旅客出行。

