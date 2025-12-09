Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

跟车期间利用伪基站发钓鱼讯息 送货员判监15个月 官指网上诈骗易模仿须判阻吓刑罚

更新时间：13:30 2025-12-09 HKT
发布时间：13:30 2025-12-09 HKT

现年24岁男送货员经朋友介绍担任「跟车」，与他人利用非法无线电干扰器（俗称「伪基站」）发送假冒支付宝的钓鱼讯息，企图进行诈骗。送货员早前承认串谋诈骗及无牌管有无线电通讯器具两罪，今于东区裁判法院被判入狱1年3个月。裁判官屈丽雯判刑时指，本案虽无造成实际损失，但严重程度不亚于街头骗案及电骗案，而被告曾依照指示操作涉案装置，角色不只是跟车，反而有积极参与，严厉刑罚无可避免。

为首宗透过伪基站进行诈骗案件

屈官指出本案为第一宗透过伪基站进行诈骗的案件，判刑无先例可循。本案手法与街头骗案及电骗案不同，但目的如出一辙，而利用高科技手法，透过网络漏洞对公众进行诈骗，属加刑因素。屈官续指，涉案伪基站发送2G网络，毋须手机认证真伪，便可冒充流动网络供应商，发送以「#」开首讯息，使公众以为来自注册发送者，继而堕入陷阱。可见必定经仔细计划，有组织地以公众为目的犯案。

屈官进一步指，涉案伪基站隐藏在货车上，执法人员难以侦测，而且覆盖范围为半径73米，考虑到货车曾驶经人流密集的地方，可在短时间内造成大量潜在受害者。屈官又引述案例指，网上诈骗容易模仿及进行，犯罪者掩饰身份难以侦查，损失亦难以追讨，因此严厉阻吓性刑罚无可避免。屈官另提及，被告因毒品问题欠朋友阿洋债项，故参与案件，惟指出被告没有收到完整报酬并非减刑因素。屈官终就两项罪名分别判被告入狱15个月及2个月，同期执行。

求情指仅参与3日犯案角色较跑腿轻微

辩方进一步求情时强调，本案的手法和规模与过往造成实际损失的案例有别，明白刑罚须具阻吓性，惟望法庭考虑被告参与度低，只参与仅仅3日，角色比跑腿更轻微。辩方其后指，被告受家人关爱及支持，亦是一位好兄长，他期望服刑后能远离损友，改过自新。

案情指，警方于今年2月收到多宗投诉指收到以「#」开头的怀疑诈骗讯息，内含连结至钓鱼网站以盗用个人资料。

警方截查货车发现伪基站等设备及被告在场

今年2月17日下午4时32分，一队警员于旺角综合大楼外截查一辆黑色GoGo Van货车，当时车上有司机及在后座的被告苏华谚，另搜出在后车厢的伪基站。该伪基站透过电源逆变器连接至一个路由器及一个外置电池，车顶装有天线。

警员从被告身上搜出一部Samsung手机及一部红米手机，后者萤幕上不断弹出数据，显示应用程式正在运行。被拘捕后，被告在警诫下称「呢单嘢我收咗阿洋一千蚊，叫我上车睇住部机，部机系用嚟发讯息嘅，呃人啲嘢就唔关我事」。

检验发现，涉案伪基站利用行动装置国家代码等伪装成流网络供应商，当手机侦测到看似真实且合法的网络时便会连上伪基站，伪基站随即冒充为「#ALIPAY」等注册发送者发送钓鱼短讯，内容为「[AlipayHK] 为保障你的账号资金安全，现已暂时关闭支付宝功能，若恢复账号使用请登入验证。」，短讯内附有钓鱼网站连结。

警诫下称日收1500元负责监察手机收集数据

被告在录影会面中表示，被捕前4至5日获朋友阿洋转介予「炮哥」接下跟车工作，主要负责陪同另一人以及留在车上，每日工作数小时可获1500元报酬。被告遂据指示于今年2月16日会合「师兄」，当时被告见到GoGo Van货车的后车厢载有路由器等装置，查询下「师兄」没有回应并叫被告坐在司机旁边。

根据「炮哥」指示，货车辗转驶经大本型商场等地点，每处停泊约半小时。其后「师兄」叫司机在流浮山卸下装置并叫被告离开，被告之后获发现金报酬1500元，他给了阿洋500元作中介费，又借他500元。被告于2月17日再度跟车，到达朗豪坊时，「师兄」将一部红米手机交给被告监察，又解释手机正收集数据和讯息，叫被告保持萤幕开启，被告不理解个中细节。「师兄」其后离开货车，被告无法再联络他。

案件编号：ESCC452/2025
法庭记者：雷璟怡

