每日杂志｜宏福苑安置方案各有利弊 觅地建家保守计30亿 灾民心灵创伤待复元 倡设纪念设施助集体疗愈

宏福苑大火震撼全港，政府迅速成立援助基金，并安排逾4000名灾民暂居酒店、过渡屋等单位。社会关注长远安置措施，现时讨论主要围绕原址维修、重建与同区另觅地皮进行重建，当中涉及业权统一、公帑开支与居民情感等多重考量。有专家建议按单位面积分配援助金，并为合资格灾民提供优先公营房屋安排；有测量师建议由政府收购单位，并引入私人发展商参与。除重建家园，亦须重建心灵，有社企和学会倡在原址设立纪念公园及悼念设施，促进集体疗愈；有建议参考战后「国殇基金」模式，成立独立基金，作为政府保障以外的长远支援。

原址维修、重建及于同区另觅新地重建各有利弊。

「这不止是受灾屋苑的事，而是全港市民的事，社交媒体与直播画面牵动每一个人。」社企「一切从简」创办人伍桂麟说。火灾发生后，政府迅速成立「大埔宏福苑援助基金」，投入3亿元作为启动资金，加上民间捐款，总额已达33亿元。逾4000名灾民被安排入住青年宿舍、酒店房间、过渡性房屋及房协项目的单位；当局指，如有需要，居民可以较长期入住，政府会一直提供住宿支援。

维修费巨大 拆卸重建费时疑虑多

目前有关长远安置方案尚未明朗，社会主要讨论3大方向，包括原址维修、原址重建及于同区另觅新地重建，供灾民入住。有不愿具名的经济学者向《星岛》表示，居屋的业权与其他私人楼宇不同，政府仍持有部分地权，因此若要原址重建，必须先统一业权。他表示，「政府可选择收购所有业权，但会牵涉巨额公帑，需社会共识；亦可选择放弃权益和投票权，由业主法团决定是否重建，但大火后法团有无动员力，是疑问。」

他逐一分析3个方案的利弊，他指原址维修牵涉巨额维修费，不少住户是退休人士，一生供楼，如今无收入，难以支付天文数字般的维修费，「即使政府愿意全数承担费用，维修后是否有人愿意入住、是否能成功出售，现时政府财赤严重下，更要深思。」而原址拆卸重建，重建需时长达7年或以上，期间居民已安顿下来，是否愿意重返伤心地是未知之数；若新楼面积或比原单位大，居民或须补地价。

至于另觅大埔地皮重建楼宇安置灾民，学者指，好处是灾民仍居于大埔，较易适应，亦省却拆卸楼宇的程序，工程可加快进度，但现时本港建筑费用不便宜，平均每平方呎6000元或以上，面积500平方呎的单位，建筑成本高达300万元；即使零地价，但平整地基、建筑成本等费用估计达30亿元以上。

收购业权涉公帑须小心衡量

他提到，另一弹性方式是将社会援助基金按单位面积比例，直接分配予业主，让他们有现金流，自行决定未来方向，「可视作一笔应急钱，也可购置或租住新家。」他同时建议，政府可考虑为合资格灾民提供特别的恩恤安排，参考华富邨重建计划，容许居民优先申请公屋、优先选购居屋或绿置居，「但这类安排需有社会共识，避免引起不公平争议。」

另有测量师指，最简单直接的解决方法，是由房委会以市价向受灾业主收购其业权，个别业主可获得售楼款项，自行选择购买其他楼宇或其他用途，「但一旦涉及公帑，便要小心衡量，免引起舆论。」他亦指出，可考虑引入私人发展商，但目前楼市疲弱，未必有足够诱因吸引地产商。

伍桂麟提出另一种可能，建议将宏福苑原址改建为纪念公园。他指出，1918年马场大火，政府也设立了公众纪念牌坊，供遗属及其他市民吊唁悼念，毋忘故人，而宏福苑事件是本港近年最严重事故，建议建纪念公园，作为对罹难者及家属的尊重，亦提醒后人铭记火警的启示。

马场大火后，政府于1922年兴建马场先难友纪念碑，悼念死难者。

除为灾民重建家园，如何重建心灵也是关键。辅导心理学家陈钰瑜参与了灾后前线支援，她指出，灾民经历逃生、目睹伤亡与失去家园，急性压力转化为创伤后遗症（PTSD）的风险极高，短期（数星期至3个月）首要建立安全感与基本生活支援；心理层面应以心理急救（PFA）为主，帮助灾民理解反应属正常（如失眠、心悸），提供基本压力管理技巧；避免强逼重述经历，留意自杀风险，必要时及早转介精神科。

长期（未来数月至数年）而言，则转向系统治疗如创伤焦点认知行为疗法或眼动脱敏再处理等，强化社会网络同社区互助小组，宜特别关注失去多名家人或有旧病史的群组。她强调，「一户一社工」跟进很重要，及早介入可以大大减低创伤后症状恶化。

香港心理学会会长徐佩宏认为，集体重建心灵十分重要。

原址建悼念公园供遗属吊唁

香港心理学会会长徐佩宏认为，集体重建心灵十分重要。他建议定期举行跨宗教的献花悼念活动，并印制纪念册，收录灾民的逃生经历，或制作网上相集，既能记录这段记忆，也有集体疗愈的作用。

徐也认同可在原址建纪念设施，如纪念碑。他指，此次事件除首当其冲的灾民、逝者家属，公众、到场的义工等，感受各有不同，尤其香港一向和平；较大伤亡事故及灾难事件，可追溯至第二次世界大战，日占时期不少港人丧生，往后有不同的纪念设施，如大会堂、皇后像广场及动植物公园等，设有纪念碑，并定期办悼念活动。

他建议设纪念碑悼念罹难者，设计布置要庄重严肃，以示尊敬逝者及表达对逝者的哀思。他指出，宜邀请灾民参与设计过程，以避免日后出现争议。他相信，悼念设施亦是港人的期望，纪念公园可让人静思、怀念、反省，进行公众教育。

徐也指出，二战后，港府成立了「War Memorial Fund」（香港国殇纪念基金），由社会贤达、医生及专业人士组成的独立委员会统筹，恒常支援灾难受害者与家属，近80年来仍持续运作。他认为，若有相关资助提供，可在政府的保障外，提供额外支援，让当事人可更安心面对未来的生活。

大火以来，民间出现大量自发的义工团队。

为灾民做辅导须专业资格避免「二次伤害」

大火以来，社会涌现大量自发义工团队，部分更提供心理支援服务。有心理学界人士指出，应关注服务者的专业资历，避免造成灾民「二次伤害」。

辅导心理学家陈钰瑜指，部分自发组织中的支援者，可能仅为心理学系或社工系学生，未必接受过正规心理辅导训练，或欠缺处理创伤个案的经验，「简单一句『唔好咁唔开心』、『开心啲啦』，也可能加重当事人压力，但现时不能确保义工是否说得正确。」

她表示，坊间虽有短期心理急救课程，但未知是否严谨，市民如需寻求心理协助，应留意对方是否具备专业背景与资格。她鼓励，有意支援他人的市民，可先参与非政府组织（NGO）举办的免费短期灾后心理支援课程，即使只是短短数小时，也有助掌握基本技巧，避免说错话造成伤害，「未必适合做心理支援的义工，但有技巧在身，总能在适当时候提供安慰予有需要的人。」

三类受影响儿童 家长宜多倾听多拥抱

有辅导心理学家指出，火灾对儿童与青少年的心理影响不容忽视，而前线支援人员亦容易出现「同情疲劳」或次级创伤，须及早关注。

辅导心理学家陈钰瑜指出，儿童对灾难反应敏感，容易出现噩梦、黏人及退缩等行为，创伤后遗症风险较高。她将受影响儿童分为三类，其一是亲历灾难的宏福苑居民，家长应先稳定孩子安全感，用年龄适合的语言解释事件，容许以画画、写字表达情绪，并维持日常作息。

第二类是有朋友受灾的儿童，家长可陪同进行悼念活动，有助正常化哀伤情绪；第三类则是通过直播或亲身前往献花的儿童，应限制其接触灾难画面；如孩子持续拒绝上学、绘画火灾场景等行为超过2星期，应寻求专业协助。她强调，家长应谨记诚实但不吓人、多倾听、多拥抱的原则。

她亦提醒前线社工、辅导员等同工易出现「同情疲劳」或次级创伤，宜设下界线，如下班后避免持续接触灾情资讯，维持运动与社交习惯，「求助也是专业的一部分，而非弱点。同工要照顾好自己，才能长远支援他人。」

记者：关英杰、林家希、仇凯瑭