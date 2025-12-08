童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩

19岁少女去年1月网上结识未成年前男友，疑遭对方及童党非法禁锢在观塘某单位，遭多人掌掴、非礼及勒索，身体多处受袭造成瘀伤。涉案3名男童今早在区域法院否认控罪开审，18岁女被告则承认袭击及勒索等3罪。承认事实指，女被告声称掌掴事主时弄伤，反向事主索取4千元赔偿，更要求事主到酒吧打工还款。辩方求情，女被告育有5个月大而先天不足的婴儿。暂委法官温绍明直斥「自己生命未处理好，制造多个出嚟」，将案件押后至12月22日判刑，待索取更生中心、教导所、社会服务及感化令报告，期间被告还押候惩。

3男童否认非法禁锢 其中双胞胎男童否认非礼

4名被告分别为，两名姓林的双胞胎男童、姜姓男童、及18岁女子王滢睎，同被控非法禁锢罪，指他们于2024年1月26日在观塘裕民中心非法禁锢女子X。3男童否认非法禁锢罪，被告王滢睎承认控罪。

王另承认袭击致造成身体伤害及勒索罪，指她于上述日子在裕民中心楼梯袭击X、勒索X交出4千港元；王否认袭击致造成身体伤害及盗取530港元属于X的财产，两罪获存档法庭；两名姓林的双胞胎男童各否认非礼罪，指他们同日在裕民中心住宅非礼X。

女被告遭检控后怀孕被法官指责「不负责任」

辩方求情指，18岁被告王滢睎育有5个月大的婴儿，婴儿亦有先天不足，被告原本有情绪问题，在婴儿诞生后积极处理问题，并与社工会面，情况有好转，亲人及男朋友有到庭支持被告。辩方续称，被告修读宠物美容课程，望法庭能先为被告索取社会服务及感化令。

暂委法官温绍明直斥，被告就本案被落案起诉获准保释期间怀孕，「自己生命未处理好，制造多个出嚟」，明显是不负责任，听见辩方指被告男友在法庭时更怒指「我唔想见到佢男朋友」。温官指，被告明显未准备好做母亲，现在更有机会面临监禁式刑罚，惟却不负责任地诞下婴儿，虽应辩方要求先索取报告，惟指「佢做咩社会服务令，家务都唔知做唔做到」，将案件押后至12月22日判刑，待索取更生中心、教导所、社会服务及感化令报告，期间被告还押候惩。

女被告以掌掴事主时弄伤为由向对方索4千元赔偿

承认事实指，在2024年1月初，首被告与19岁女事主X在社交媒体Instagram认识，其后二人发展为网络情侣，惟在同月19日分手。同月26日下午4时许，X应约在观塘与首被告会合，首被告带X至裕民中心地下的一所游戏中心打机，X在游戏中心认识次被告。同日晚上7时许，两名双胞胎被告、同伙及X到餐厅用膳，用膳后X前往双胞胎被告的住所。两日后（28日），X在那打素医院检验伤势，显示X的左眼眶有瘀伤、背部触痛及右脸有红斑。

同年2月1日，首被告被捕后，在警诫录影会面下称「呢单嘢都系红豆指示我地咁样做」。经调查闭路电视片段，显示X跟随首被告等人前往住所，其他被告亦陆续抵达，在住所逗留约1小时后，X被带至住宅附近的公园，众人逗留约半小时后，X独自离开。警方在被告家中检获衣物及银色菜刀等。

被告王滢睎的案情指，当日与同伙在观塘的住所与X见面，同伙带X到后楼梯掌掴几巴后，将X拖回住宅的睡房，其后又再度将X带至后楼梯掌掴，期间王亦2次打X。随后，X被带离住所到附近公园，王及同伙向X表示，掌掴X时弄伤了，故向X索取4千元费用，更要求X到酒吧打工还款。翌日，X向社工揭发案情，并报警求助。

案件编号：DCCC966/2024

法庭记者：黄巧儿