无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开

32岁无业男前年初次碰面时，涉嫌在家维邨后楼梯强奸已婚同龄女网友，无业男否认强奸罪受审。事主今早于高等法院供称当日心情差劣，使用交友应用程式认识被告，被告问「想唔想smoke嘢？」2人同日会合后，被告先后拖手、抱腰、亲吻事主，带事主到家维邨后楼梯，称「喺出面食咗先冇咁大阵味」，其后强吻事主上下其手，强奸事主5、6下后称「我返去拎大麻」便离开，事主感到「好委屈好紧张」。

首见面即拖手抱腰吻事主

被告卢彦铭否认于2023年10月30日在红磡家维邨家义楼后楼梯间强奸女子X。事主X获豁免起诉毒品相关罪行，今以视像作供，忆述2023年10月30日案发当日与被告经Heymandi相识后，改用Telegram联络及交换照片，被告发讯问事主「想唔想smoke嘢？有冇smoke嘢？」事主知道意指大麻，当时心情不佳，好奇下问「你有呀？」被告回答指在独居的红磡住所内，问及事主位置，事主回应指当时身处旺角地铁站，2人随后相约在何文田地铁站会合。

2人傍晚在何文田地铁站出口会合，事主初见被告，被告当时身高约1.7米，蓄短发戴金丝眼镜，双臂有纹身，身形健硕，而事主则身穿白色短袖上衣、黑色裙裤及波鞋。被告甫见面便手拖事主，事主稍感错愕，问道「做咩呀？」被告回应「想拖下」。被告带事主走到家维邨家兴楼，期间曾两度抱腰轻吻事主，事主认为被告已吸食大麻比较热情，遂顺其意。

后楼梯强奸途中突停止称要取大麻

2人上到家兴楼1楼穿过长走廊走到后楼梯，被告称「喺出面食咗先冇咁大阵味」，事主问「你有带喺身咩？」被告不回应，突然抱住事主强吻嘴脸和颈项，事主拒绝指「唔好搞啦，我哋唔系smoke咩？」被告没有停手，先伸手入事主上衣内，隔著胸围「揸咗几下」，事主多次大叫「唔好」，被告迳自继续伸手入事主裤管，隔著内裤摸阴，事主「不停话唔好」，欲推开被告不果。

事主续指被告「突然拧转我个身推我埋墙，撩开裤管掹开底裤」，随即以阴茎插入事主阴道。事主再称「唔好啦」，想推开被告，但遭被告捉住。被告强奸5、6下后拔出阴茎，称「我返去拎大麻」便离开。事主转身时看到被告阴茎仍然勃起，没有配戴安全套，事主反应不来，感到「好委屈好紧张」。整理衣装约半分钟后，事主先致电丈夫打算报警，然后到走廊见到大厦保安，要求对方找回被告，保安联络上司到场后，事主称被告「喺个后楼梯度强奸咗我」，上司随即报警处理。事主另发现被告已删除所有讯息，再到医院验伤。控方播放闭路电视片段，显示案发前2人在街上相拥。

案件编号：HCCC361/2024

法庭记者：陈子豪