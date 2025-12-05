1.2亿六合彩｜搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你 !
更新时间：21:33 2025-12-05 HKT
马会六合彩将在今晚（6日）9时30分搅珠，由于六合彩头奖已经连续9期未有幸运儿中奖，多宝奖池进一步累积至超过9,302万元，若以10港元一注独中，估计头奖基金有机会高达1.2亿港元。至晚上9时15分截止售票时间，总投注额逾2.6亿元。
今期搅出号码 : 4、6、26、28、34、40，特别号码 : 25
六合彩50期搅珠幸运号码：
|号码
|次数
|32
|14
|39、44
|12
|17、18、28、33
|10
过往9期搅珠结果：
|期数
|搅珠结果
|126
|6、18、29、34、37、38、39
|125
|1、2、17、35、37、48、8
|124
|19、26、33、35、36、39、5
|123
|2、4、10、26、28、36、23
|122
|2、11、13、28、38、48、7
|121
|10、11、28、30、37、39、15
|120
|18、20、28、37、38、40、41
|119
|7、9、16、17、33、46、49
|118
|10、17、22、33、40、41、31
全港10大幸运投注站分布
至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。
