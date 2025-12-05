1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !

马会六合彩将在今晚（6日）9时30分搅珠，由于六合彩头奖已经连续9期未有幸运儿中奖，多宝奖池进一步累积至超过9,302万元，若以10港元一注独中，估计头奖基金有机会高达1.2亿元。至晚上9时15分截止售票时间，总投注额逾2.6亿元。

今期搅出号码 : 4、6、26、28、34、40，特别号码 : 25

今期六合彩头奖半注中，派约6121万元，二奖5.5注中，每注派约178万元；三奖408.5注中，每注派近6.4万元。

下期下周四搅珠 头奖一注中可擸8000万

由于今日的搅珠未有幸运儿（以全注10元）获中头奖，因此约有6,100万元多宝累积拨入至下周四（11日）的搅珠内。若以10元一注独中，估计头奖基金高达8,000万元。为预留更多时间让市民购买彩票，原定下周二（9日）的搅珠将不会举行。

六合彩50期搅珠幸运号码：

号码 次数 32 14 39、44 12 17、18、28、33 10

过往9期搅珠结果：

期数 搅珠结果 126 6、18、29、34、37、38、39 125 1、2、17、35、37、48、8 124 19、26、33、35、36、39、5 123 2、4、10、26、28、36、23 122 2、11、13、28、38、48、7 121 10、11、28、30、37、39、15 120 18、20、28、37、38、40、41 119 7、9、16、17、33、46、49 118 10、17、22、33、40、41、31

全港10大幸运投注站分布

至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。