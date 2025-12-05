Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）

社会
更新时间：13:09 2025-12-06 HKT
发布时间：16:18 2025-12-05 HKT

马会六合彩将在今晚（6日）9时30分搅珠，由于六合彩头奖已经连续9期未有幸运儿中奖，多宝奖池进一步累积至超过9,302万元，若以10港元一注独中，估计头奖基金有机会高达1.2亿港元。截止售票时间为搅珠日晚上9时15分，有心水号码的市民，记者趁早购买。

六合彩50期搅珠幸运号码：

号码 次数
32 14
39、44 12
17、18、28、33 10

过往9期搅珠结果：

期数 搅珠结果
126 6、18、29、34、37、38、39
125 1、2、17、35、37、48、8
124 19、26、33、35、36、39、5
123 2、4、10、26、28、36、23
122 2、11、13、28、38、48、7
121 10、11、28、30、37、39、15
120 18、20、28、37、38、40、41
119 7、9、16、17、33、46、49
118 10、17、22、33、40、41、31

全港10大幸运投注站分布

至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。

