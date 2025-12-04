每日杂志‧人物志｜走进战区从死神手中抢救生命 吴少彬盼更多医者投入人道救援

「未来会发生甚么事是我们控制不了的，伤者可能之后会死亡，又或许可以好好地生活下去。」香港红十字会医护人员、麻醉科医生吴少彬（Ben）今年3月远赴加沙，展开为期6周的人道救援工作。在战火不断的环境中，他日以继夜抢救大量伤者，目睹年幼孩童被炸弹重创，成了难以磨灭的记忆。他说，未来会继续前往不同战地，盼尽己所能拯救更多生命，也期望未来有更多年轻医生投身人道救援的行列。日前，大埔宏福苑火灾中，他亦再次投入前线，运用战地救援的经验，帮助灾民。

Ben早于2006年起参与国际人道救援工作，曾前往埃塞俄比亚、斯里兰卡及南苏丹等地。今年3月，他远赴加沙，展开为期6周的救援任务，「我喜欢去一些越紧急、越少人去的地方。」

吴少彬与团队为加沙的伤者提供紧急医疗服务。 受访者提供

初到当地正值短暂停火，比想像中安静，他一度以为情况或许稍为稳定。然而平静只是幻象，停火协议破裂后，爆炸声连绵不绝，大批炸伤及断肢的病人被送入医院，团队没有时间休息，不停地与死神搏斗。

医院内部早已因应战况加固，手术室帐篷除了门口外，三面均堆满沙包防弹，更设置货柜箱改建而成的「安全屋」，以备武装分子突入扫射时能立即躲避。他说，经常听得见外面的枪声、爆炸声，只能加快速度、保持冷静地完成眼前的手术，「因为走出去的风险更大，也没有更好的选择。」

难忘女孩被铁片割开脸断手指

战争中伤亡惨重的，往往是「跑得慢」的妇孺。他难忘曾有一名10多岁的女孩，被炸飞的铁片割开脸部。尽管他与团队为女孩紧急缝合，然而其部分手指已被炸断，「这些伤痛不应该由一个10几岁的小女孩去承受，就算我们救了她一命，在这样的环境下，她如何生存下去？」

吴少彬难忘曾有一名10多岁的女孩，被炸飞的铁片割开脸部。

大量伤者涌入，令本已匮乏的医疗资源变得更捉襟见肘。Ben说，有时血库只有10包血，如何分配成为最艰难的抉择，「伤势极重、流血不止者，可能一个人就要输10包血才勉强救回；但同样的血量，或许能救到5名只需1至2包血的伤者，你选择救谁？」

他坦言在资源有限的现实下，不是所有人都能救回；当知道伤者即使救回，也可能无法在当地医疗系统存活时，只能让他们有尊严地离开，「我们会将他转移到一个安静的地方，按照合适的宗教仪式，让他可以有尊严地与家人告别，接着为他注射大量的吗啡，使其在相对不痛苦的情况下离世。」

他感慨，生命无比珍贵，但在资源短缺的战地，无奈要作出取舍，「每个人都能救当然是最好，但是现实很多时候做不到。」

由于加沙缺乏医疗资源，需要自制部分仪器，图为吴少彬制作的区域麻醉注射针。 受访者提供

除了伤者，Ben还要面对医护同袍的离世。由于不少伤者无法自行前往医院，需要出动救护车深入地区支援，「曾有司机和医疗团队遭遇枪击死亡，他们都是巴勒斯坦当地的人员。」

虽然住所与医院只相隔10多米，却是最紧张的一段路。每次出门，Ben都要等待医院与住所的门卫对接，「看到对面开门后，门卫会告诉我可以过去了，我就用最短的时间横跨10几米走到对面。」短短几步路，在战区中却可能攸关生死。

由于加沙安全系数极低，团队的活动范围被严格限制在医院与住所的「两点一线」，他形容就像住在一座大一点的「监狱」，「任何时间都有机关枪声，看见无人机在半空盘旋。」他指，当地严禁人员上屋顶，因为以色列军队若看到有人在屋顶，就会怀疑是恐怖分子，进而射杀，因此人道救援最多只能留6周，否则有机会影响精神健康。

强大心理与幽默感挨过「监狱」生活

如何调节心态，Ben称强大的心理与幽默感是关键，努力在恶劣的环境中，抓住生活中微小的美好，「加沙的日出日落很美，雨后还有彩虹。」在医院巡房时，他常见到病人把仅余的食物喂给猫，难得的温馨冲淡了些许战争的沉重。他亦喜欢逗弄小朋友，看到他们的笑容，便觉得开心。空闲时，他也会冥想，沉淀心绪，提醒自己要照顾身体，「如果吃不好、睡不好，又怎么在那个环境下做事？」

吴少彬说，每当看见小朋友的笑容，便感到被鼓励。 受访者提供

吴少彬忆述，加沙离海很近，下雨时能看见彩虹。 受访者提供

他表示，麻醉科医生不如外科医生受外界关注，通常在手术台的布帘后工作，却是决定病人生死的关键，「由我们决定输多少血，手术结束后也是靠麻醉科医生观察病人的呼吸、血氧，及进行术后止痛等工作，责任和重要性不比外科医生低。」

回顾多年的人道救援工作，Ben说自己也在过程中蜕变成更冷静的人，「每一次的救援都是经验的累积，最珍贵的是记忆，无论是对那里的人，还是地方。」

吴少彬说，每一次救援都是经验的累积，自身也在过程中蜕变成更冷静的人。

「如果纯粹用钱的角度看，我们是一群傻瓜。」他想帮正在受苦的人减轻一点痛楚。他叹道，看过太多妇孺被卷入战争中，没有避难能力，也没有逃生速度，「战争的受害者永远是弱势那批。」

本身已有急症科专科资格的Ben，为了在战场上能救回更多生命，多年来不断进修，包括获麻醉专科资格，「能力越大，可以做的事就越多。」他提到，由于落后地区经常断电，全身麻醉的要求及风险亦相对较高，而区域性麻醉只需将药物经针筒注射到目标身体部位，便能麻痹神经，在资源有限的地方派上用场。

吴少彬说，巴勒斯坦人都很喜欢猫，医院亦不时出现猫的踪迹。 受访者提供

吴少彬表示，加沙的日出与日落很美。 受访者提供

他指，参与人道救援的麻醉科医生数量不多，希望未来有更多年轻医生投身行列，将专业知识带到有需要的地方。他提醒，参与人道救援不应只学技术，也要理解战争背后的文化与历史，否则永远看不到事件全貌。

五级火灾翌日随中大团队支援

回到香港，Ben的救援工作并未停下。大埔宏福苑上周发生五级大火，他翌日便随中大医院团队前往东昌街社区会堂支援。当时大火仍未完全救熄，现场欠缺中央指挥，情况相当混乱。

然而，曾在战地处理紧急救援的Ben，对那种混乱反而相较熟悉。他回忆，医护团队与药剂师学会临时建立合作，迅速找来电脑并成功登入「医健通」，为无法回家取药的长期病患者诊症及处方药物；一些突发头晕、呕吐或腹痛的病人，则作基本检查，按需要提供药物；遇上血糖过高的糖尿病长者，只能立即召救护车送院。

对于未来打算，Ben坚定地说，会继续人道救援工作，有合适的地方就会争取，「最主要看当时需不需要、适不适合，如果没有人去医治，我就去。」

吴少彬盼望未来有更多年轻的麻醉科医生投入到人道救援的行列中。

从急症科到麻醉科 深信能力越大可做更多

Ben形容，走上人道救援这条路，并非一开始就有明确方向，日本留学的经历让他发现人生的新方向。

他忆述，早年曾获奖学金到日本交流1年，修读日本现代史，过程中接触不同国籍的老师，「教日本史的是一位美国人，教授日本传统音乐的则是一位澳洲人」，发现原来外国人对日本的了解，居然能比当地人深入，「那时候就埋下一颗种子，我将来也可以做一些自己想做，或者别人觉得特别的事。」

于是，他在2006年首次参与无国界医生的人道救援。然而，真正踏入战地救援后，他才意识到急症科的专业，仍不足以支撑复杂的战地手术。当他遇见因地雷炸断手脚，却无法接受适当手术的伤者，内心深受震撼，「如果自己能做更多就好了。」这念头最后推动他在人生已进入30岁时，毅然选择进修麻醉科。

重新回到训练的位置并不容易。Ben说，当时难免遇到异样的目光，有人会质疑他不了解麻醉，也有人会因其专科医生的身份而不好意思教导，「情商要很高才能游走在两边。」但他说，过程中也学会了谦卑，「越是觉得别人厉害，就越应该去学，学完就是你的能力。」

辞公院工作 自由身「接单」

从急症科到麻醉科，他用了6年重新训练，由于希望累积更多临床经验，他考获麻醉科专科后继续在医院工作。他认为，人道救援需要极高的技术，因此必须比本地毕业标准再高一点，才能在资源匮乏的环境维持医疗质素，「有些地区只有一名麻醉科医生。如果你搞不定，不能喊救命。」

待储备足够知识及信心，他才重返国际救援前线，先后前往南苏丹、加沙等地参与救援，「是时候补回中间10多年的空白。」为了每年都能抽出2个月时间参与人道救援，他最终辞去公立医院的工作，成为自由身麻醉科医生，并兼职急症科。

访问期间，Ben不时就会看手机，回复讯息。他笑言如今的工作模式像「网约车」接单，有时靠相熟的医生介绍工作，却不用再受限于任何团体。

记者：潘明卉