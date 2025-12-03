Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热｜新增一宗本地个案 23岁女患者居上环皇后大道西 累计本地个案增至8宗

社会
衞生署衞生防护中心（中心）表示，截至今日（3日）下午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热本地个案。涉及一名23岁女子，住所位于上环皇后大道西。初步调查显示，她于11月27日出现关节痛，其后两日先后出现皮疹及发烧。她于12月1日到玛丽医院急症室求医，获安排留院治疗，她的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应，目前情况稳定。

一名家居接触者暂时没有出现病征

她有一名家居接触者，暂时没有出现病征，中心已按流行病学调查及风险评估进行防控工作，包括为该名家居接触者提供医学监察及健康建议。如有需要，中心会安排化验检测。

初步调查显示，病人在潜伏期内不曾外游，属本地感染个案。她的住所和日常活动范围与近月的输入或本地个案没有重叠的地方，流行病学调查仍然继续进行。

本港今年累计录得77宗基孔肯雅热确诊个案，8宗属本地个案，其余全部属输入个案。

针对新增一宗本地个案，中心今日已联同食环署人员实地视察患者家居附近一带的地点，并进行病媒调查及灭蚊，减低本地传播的风险。

中心呼吁在上环皇后大道西（近摩利臣街和荷李活道一带）居住或上班的市民，如于11月15日或之后出现发烧、皮疹或关节痛，应尽快求医或联络中心。中心人员会接触上述地点的市民，提醒他们留意有否相关病征和注意家居环境衞生。

明日（4日）起，中心将于上午9时至下午6时在上环文娱中心正门入口处设立医护站，为出现相关症状的市民作评估。而早前设立的查询热线（电话：2125 2373）会继续由上午9时至下午8时运作。

 

