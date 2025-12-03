深圳环衞机械人大赛 「酷哇科技」横扫全场 包揽全部赛事冠军

据《星岛环球网》报道，智能机器人的战火已经蔓延到了最为线下的环衞领域。11月28日，深圳市政府主办的「国际人工智能环衞机器人大赛」在深圳市龙岗区深圳信息职业技术大学举行。该大赛是全国唯一的「全要素」人工智能环衞机器人竞技平台，共汇聚40多家行业企业，聚焦环衞领域核心痛点与技术创新方向。

在为期两天的赛程中，成立于2015年的酷哇科技（COOWA）凭借在物理人工智能领域的技术积累与场景落地优势，在115场实战竞技中取胜，包揽全部赛事冠军。

值得注意的是，酷哇科技不仅在专项竞赛的公园广场赛道、辅道赛道、人行道非机动车道赛道中均斩获第一名，更在场景创新赛、应用创新赛中取胜，实现了本届赛事的 「大满贯」。

酷哇科技向《星岛》表示，今年公司重点展示了「环衞机器人智能化分级」领域的核心领先能力：无图化部署、开箱即用。该技术可以使环衞机器人无需预先采集高精度地图，也无需人为制定冗长作业脚本，AI可直接根据现场环境自主生成适配方案，让场景适配效率实现指数级提升。

环衞机器人应用提速

近年来，深圳市已经将环衞机器人视为「智能机器人」与「智慧城市」两大战略交汇的关键应用，并将其纳入新能源汽车和人工智能产业生态中。

在《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022—2025年）》中，明确提出将「市政环衞、安防巡检」等领域作为智能机器人的重点应用方向，要求围绕城市治理需求，开展机器人示范应用，「推进环衞清扫机器人等产品的规模化应用」。

同时，《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022—2025年）》也提到，在构建「车路协同」体系时，支持包括环衞清扫车在内的多种功能车辆进行智能化、网联化升级，并开展示范应用。

此外，深圳还划定大量开放测试道路，环衞作业车（自动驾驶清扫车）被明确列为可与乘用车、货运车同等申请进行道路测试、示范应用乃至商业化运营的车型。

在大踏步推进相关新技术落地的背后，是环衞领域存在的日益严重的「招工难」问题。

酷哇科技（深圳）执行总裁王宇在接受《星岛》等媒体采访时表示，深圳各相关部门曾先后20多次到访酷哇科技，考察调研相关技术及产品生产情况。目前环衞领域尤其是一、二线城市招工难问题显著，年轻人现在乃至未来不会进入环衞领域的现状，已基本成为行业共识；2023年全国城乡清扫保洁人员的平均年龄为51.7岁，2024年上升至52.6岁，统计年限拉长一年、平均年龄提高1岁，一定程度上意味着该行业已基本没有新进人员。

但随著经济的不断发展，城市的清洁需求日益增长，这种结构性矛盾事实上为环衞机器人打开了市场空间。

深圳市城管和综合执法局也曾表示，目前正积极探索将智能清扫机器人等高科技装备应用于环衞作业，以提升环衞行业的机械化、智能化和精细化水平，以应对人力成本上升和老龄化带来的挑战。

王宇也举例称，「5公里作业路段，传统模式要10人，现在我们配1台机器人+5至6人就行，工人只需用吹风机把垃圾归拢，不用再弯腰清扫，甚至非白天普扫时段，工人也只需负责巡查补位。」

王宇表示，「传统环衞项目的成本是『631』，即人力占60%、机械占30%、管理占10%；而酷哇科技现有项目为『431』，即机械化成本从30%提升到40%，人力成本直接降到30%，管理与数据基建仍维持10%，整体成本比传统模式低了20%左右。」

目前，酷哇机器人已经在深圳龙岗区横岗街道、石井街道等地实现常态化部署。机器人能理解红绿灯、警示线等「人造世界」规则，在保障安全的前提下实现了全天候作业。针对深圳人流密集、路况复杂等特点，酷哇科技开发的「夜间低光作业」和「狭小巷道穿梭」模式，还能够让机器人适应深圳复杂的「城中村」场景，显著提升了垃圾清运的及时率，获得了城管部门的高度认可。

扫地不「简单」

2024年，深圳（国际）无人驾驶清洁环衞发展峰会发布的《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书（2024版）》预测，2025年中国无人环衞服务潜在市场规模预计将达到2800亿元，其中仅无人驾驶清扫车就有1050亿元销售存量市场可挖掘。

尤其是近年来AI大模型、无人智能驾驶、具身智能等技术的进步与发展，进一步加快了环衞机器人的产业化落地速度。

但与目前公众熟知的无人驾驶汽车、无人物流配送车等技术不同，无人环衞机器人在实际场景中的落地，并不似想像中简单。

酷哇科技首席技术官廖文龙向《星岛》表示，Robotaxi 或无人物流车是从A点行驶到B点，这类产品大多在结构化道路行驶，环境可以用车道线、交通标识等规则进行描述，沿途的路径其实不重要；但环衞机器人是沿途作业，它必须覆盖路径上所有的关键点（即道路垃圾），并在每个点完成特定的作业动作（即清扫、收集），这不仅仅是移动的问题，还涉及与环境的复杂交互。

廖文龙认为：「从技术角度看，环衞领域是典型的具身智能应用场景，它要求机器人不仅要『走得顺』，还要能与环境进行物理交互，把地扫干净」。

因此，环衞机器人的专业性要求更高，比如机器控制能力、算法识别与感知能力、规控能力等，而且扫刷必须贴紧路牙才能清扫干净，有间隙就会留垃圾；垃圾扫到底盘后，是用滚扫还是洗扫，风机功率该如何调整等，各种细节均需要精准控制，技术含量远高于其他自动驾驶车辆。

在路径规划自动驾驶方面，廖文龙也举例称：「导盲犬并没有高精地图，但带著盲人却能安全行走。因为导盲犬是在预测『未来会发生甚么后果』，而不是在计算『现在这里有甚么几何体』。酷哇科技的方向亦是如此，不纠结道路上具体障碍的几何尺寸，而是像导盲犬一样，基于对未来模糊的预判，直接输出动作，这更符合人类的直觉驾驶——预判但不绝对。」

此外，由于环衞机器人要持续和物理世界交互，需判断「甚么是垃圾」以及「要清扫到甚么程度」，尤其是路面落叶、纸巾、烟头等垃圾分布毫无规律，且人行道本身就是非标准场景——材质有水泥、铺砖、橡胶之分，宽度也没有统一标准，要完成清扫任务，必须像人类一样具备具身思考能力，这背后仍然需要大量深度学习和强化学习进行支撑。

目前环衞机器人已经跑通了商业闭环，一台无人环衞机器人每天能作业20至30公里。

廖文龙也表示，目前环衞机器人已经跑通了商业闭环，一台无人环衞机器人每天能作业20至30公里，大概相当于10名环衞工人的工作量；目前成本控制也日趋成熟，主要凭借高算力芯片带动大模型，从而实现清扫的全无人化。

针对海外市场布局，王宇也向《星岛》表示，环衞机器人在海外市场发展潜力巨大，「我们会先从东南亚和中东入手，这两个地区相对情况较类似，且人力成本很敏感，目前酷哇科技相关产品已经在新加坡得到应用，且即将在阿联酋的阿布扎比落地。」

「酷哇科技目前选择以自动驾驶环衞机器人作为最核心、最深入的切入点——这既是市场需求明确的领域，也能为通用机器人技术积累关键能力，但长期愿景是能够研发多场景用途的通用AI机器人」，王宇表示。

《星岛》记者 周昊 深圳报道