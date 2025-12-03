Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025｜法律科技展览举办 展示法律研究等领域尖端产品与服务

社会
更新时间：15:15 2025-12-03 HKT
发布时间：15:15 2025-12-03 HKT

香港法律周2025今日（3日）迈入第3天，活动包括「海牙国际私法会议亚太区域办事处国际私法研讨会」，以及每年一度的「调解之都」论坛和「2025年香港调解讲座」。另外，法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示法律研究、文件生成等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

林定国冀探讨如何以创新及数码技术 简化跨境文件流通

律政司司长林定国致辞时表示，本港首次在法律周期间与海牙国际私法会议（HCCH）合办活动，HCCH一直是香港的长期合作伙伴，而在中央政府的大力支持下，香港特区自1997年起，一直作为中国代表团一员积极参与HCCH的工作。他表示，希望透过研讨会探讨如何利用创新及数码技术，简化跨境文件流通，提升诉讼支援效率，期望各界能借此平台展开有意义交流，共同推动国际私法的未来。

法律科技展览设互动示范与专家咨询

法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示涵盖法律研究、文件生成、合约智能审查、线上争议解决（ODR）及审讯支援等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

LexisNexis大中华区董事总经理薛骏骐表示，公司今年正式在香港推出新一代人工智能（AI）平台Lexis+ AI，内含专为法律工作流程设计的个人化助理Protégé，具有对话式搜寻、文件起草、总结摘要、文件分析和连结引文等功能。

薛骏骐指出，新平台基于LexisNexis庞大的法律资料库，能提供真实案例及连结，避免一般AI模型可能出现的错误资讯，对律师及企业法务部门而言更具可信性，平台更采用自家云端系统，确保数据安全及私密度。公司亦基于香港内容训练AI模型，再由本地律师微调验证，确保输出符合实务标准。

他表示，律政司一直积极推动法律科技，公司亦有参与相关合作项目，并获得律政司的意见和反馈。他感谢律政司的支持，认为这有助香港法律科技的发展。

记者：蔡思宇
摄影：何健勇

相关新闻：

香港法律周2025︱吉尔吉斯司法部长：香港是连接不同司法管辖区理想平台

香港法律周2025︱第三届融通与发展法治论坛 加强全球治理等关键领域合作

香港法律周2025︱联合国国际贸易法委员会秘书长：香港在普通法和民法体系中间搭建桥梁

香港法律周2025开幕 林定国：香港致力成为「超级联系人」 推动区域及全球法律与经济合作

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
20小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
4小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
02:39
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
13小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
22小时前