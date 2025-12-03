香港法律周2025｜法律科技展览举办 展示法律研究等领域尖端产品与服务

香港法律周2025今日（3日）迈入第3天，活动包括「海牙国际私法会议亚太区域办事处国际私法研讨会」，以及每年一度的「调解之都」论坛和「2025年香港调解讲座」。另外，法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示法律研究、文件生成等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

林定国冀探讨如何以创新及数码技术 简化跨境文件流通

律政司司长林定国致辞时表示，本港首次在法律周期间与海牙国际私法会议（HCCH）合办活动，HCCH一直是香港的长期合作伙伴，而在中央政府的大力支持下，香港特区自1997年起，一直作为中国代表团一员积极参与HCCH的工作。他表示，希望透过研讨会探讨如何利用创新及数码技术，简化跨境文件流通，提升诉讼支援效率，期望各界能借此平台展开有意义交流，共同推动国际私法的未来。

法律科技展览设互动示范与专家咨询

法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示涵盖法律研究、文件生成、合约智能审查、线上争议解决（ODR）及审讯支援等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

LexisNexis大中华区董事总经理薛骏骐表示，公司今年正式在香港推出新一代人工智能（AI）平台Lexis+ AI，内含专为法律工作流程设计的个人化助理Protégé，具有对话式搜寻、文件起草、总结摘要、文件分析和连结引文等功能。

薛骏骐指出，新平台基于LexisNexis庞大的法律资料库，能提供真实案例及连结，避免一般AI模型可能出现的错误资讯，对律师及企业法务部门而言更具可信性，平台更采用自家云端系统，确保数据安全及私密度。公司亦基于香港内容训练AI模型，再由本地律师微调验证，确保输出符合实务标准。

他表示，律政司一直积极推动法律科技，公司亦有参与相关合作项目，并获得律政司的意见和反馈。他感谢律政司的支持，认为这有助香港法律科技的发展。

记者：蔡思宇

摄影：何健勇

