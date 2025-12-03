612基金案 5信托人不服定罪上诉 指信托人之间没有相互权利和义务

已停运的「612基金」5名信托人前主教陈日君、前立法会议员吴霭仪、何秀兰、歌手何韵诗及岭南大学前副教授许宝强，连同基金秘书施城威共6人，2022年受审后被裁定1项没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团传票控罪罪成，信托人各罚款4000元，施城威罚款2500元。5信托人不服定罪，今日于高等法院上诉指612基金只是「一人以上的组织」，组织松散，信托人之间没有相互权利和义务，不属条例监管下社团。

上诉方指612基金不足以成为信托

上诉由上诉庭首席法官潘兆初、法官鲍晏明及彭伟昌审理。上诉方代表包括资深大律师李志喜、何沛谦、彭耀鸿及大律师林国辉等，律政司由副刑事检控专员周天行及高级检控官陈颖琛代表。陈日君、吴霭仪、何秀兰及何韵诗今日均有到庭。

潘官甫开庭便查询「612基金」的法律关系，从法律上而言是否信托，若其为信托则只能属慈善信托，须查明其受益人；若非信托，5名被告陈日君、吴霭仪、许宝强、何秀兰及何韵诗均曾签署契约，其作为正式文件具法律效力，以致衍生出相互权利和义务。

施城威。资料图片

许宝强。资料图片

彭耀鸿代表陈日君及何秀兰回应指，612基金不足以成为信托，只是《社团条例》下「社团」释义中的「一人以上的组织」，解释「社团」释义包括「会社、公司、一人以上的合伙或组织」，既可松散如家庭，亦可正式如公司，而本案中612基金从未如公司般严谨，只是犹如非法人组织（unincorporated association）般，信托人之间没有衍生出相互权利和义务。

指612基金不设阶级没有宪章规则

彭耀鸿陈词指本案没有事实争议，一切争议均在于法例诠释，认为原审裁判官严舜仪裁决时所依赖的案例理应无效，该案例来自1971年，年代久远，条例版本有所不同，甚至早于《香港人权法》订立之前，当时的法律环境实在大相迳庭，而且该案例法官认为其几乎涵盖所有事，也好像没有涵盖任何事，含义不明，因此更应裁定该案例无效。

彭耀鸿续指衡量某群人是否属条例下受规管的社团，理应考虑该群人有否共同目标和目的、有否独有会员身份、如何获取会员身份、成员间有否相互权利和义务、有否宪章及规则以及有否选举委任干事。彭耀鸿说明612基金有其共同目标和目的，但即使是固定午餐会也有共同目标和目的，而612基金中基金秘书施城威设立了公司处理基金资金；612基金中不设阶级制度，不设主席副主席，更没有所谓干事，也没有可供辨识的独有会员身份，施城威只是曾经参与会议，至今仍觉得不可思议施城威被裁定为干事；612基金成员之间没有合约，没有强制义务，因此没有相互权利和义务，更没有任何宪章或规则。

信托人之间只有共同意愿、目标及行动

何沛谦代表吴霭仪陈词指，612基金是否信托此一疑问，源自原审裁判官严舜仪裁决时认为612基金属非法人信托，惟不获豁免，何沛谦认为严格而言612基金不是有效慈善信托，倘若612基金自称信托而属无效的话，理应归还捐款予捐款人，捐款人可提控追讨，因此不能指612基金中管理资金的人士之间有相互权利和义务。

何沛谦进一步解释指信托人之间没有相互权利和义务，相互一事无从谈起，信托人之间只有共同意愿、共同目标以及共同行动。何沛谦续指信托人权责双向，双向对象乃捐款人，而非信托人彼此，信托人有义务为捐款人处理好资金申请，而毋须负责监管其他信托人，当然信托人本身也有个人义务阻止他人以非法行为耗尽基金。

传票控罪指被告陈日君、吴霭仪、许宝强、何秀兰、何韵诗及施城威，于2019年7月16日至2021年10月31日期间，在香港作为「612基金」本地社团的干事，没有在指明限时内，遵从香港法例151章社团条例5(1)的规定，为「612人道支援基金」申请注册或豁免注册社团。

案件编号：HCMA446/2022

