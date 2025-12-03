每日杂志｜旧证书「走天涯」 棚网混用难识别 工程师实测三批棚网阻燃效能参差 业界吁强化物料追溯机制

有工程师向《星岛》表示，近期抽查不同价格的地盘棚网样本，发现即使来自同一供应商、同一批次，仍有2至3成阻燃效能「不理想」，反映生产质量参差，具潜在风险。有业内人士揭露行业乱象，指有「蛊惑」公司涉混用非阻燃棚网，并以旧证书「走天涯」，逃避巡查；合资格人士提交的棚架报告多流于形式，不乏「预先签署」或「事后补签」，且现场难以核实物料真伪。业界建议，应强化证书查核与物料追溯机制，引入外判责任制，地盘也可加强现场抽验，自行验证棚网，确保阻燃功能符合安全要求。

业界人士指，有「蛊惑」公司涉混用非阻燃棚网，并以旧证书「走天涯」。

警方与廉政公署就事件拘捕多人。

「同一批次、同一供应商，为甚么还是有两三成样本阻燃不理想？」工程师何赐明透露，在宏福苑火灾后，其公司随即于所负责的地盘进行抽查，剪取30至40个棚网样本自行燃烧测试，结果发现其中一个地盘有约2、3成样本表现「不理想」，「不敢说完全没有抗火，只是不理想。」该批棚网属同一批次，由专业棚架公司从内地进口，属同一供应商。

疑上游生产质量出现偏差

他随后以高价再购入一批附检测证书的新棚网，再次抽查后，仍有约2成样本未达预期，「前日送货的第三批棚网，仍有小部分出现同类情况。」他认为，上游生产质量可能出现偏差，但强调此类情况「偶尔出现」，并非常态。

谈及行业是否有以次充好的情况，他认为，由于阻燃网与普通网的成本可相差5成，加上棚架工程涉及大量材料，确实存在节省成本的诱因。然而，他称未曾听闻该行为属普遍操作，相信若有人暗地里这样做，也不会公开承认。

本港工地的棚网，除个别地盘提供外，一般由棚商负责采购。竹棚业香港联会理事长苏天铭指，棚商会按「上家」（上层分判商）要求选购物料，而每个地盘或发展商的规定不尽相同，「若无指定要求，棚商便按安全系数及实际需要衡量采购。」他透露，如「上家」未对棚网质素作明确要求，报价会按法定容许的最低标准提交，价格一般较低，「若有特别要求，报价会相应提高，并需要提供相关证书作证明。」

有行内人士反映，内地供应棚网短暂放缓，推测当地生产线正进行排查。

据指，近日香港棚网供应紧张，价格由每卷约90至100元飙升至200元，近期才回落至约138至140元。有业内人士反映，内地供应短暂放缓，推测当地生产线正进行排查。

本港对棚网阻燃性的规范，主要参考劳工处的《竹棚架工作安全守则》及屋宇署的《竹棚架设计及搭建指引》，列明3项认可标准，包括中国国标「GB5725-2009」、英国标准「BS5867-2:2008（Type B）」及美国国家防火协会「NFPA 701:2019（Test Method 2）」（见表）。本地棚网多从内地采购，生产商一般按国家标准进行样本测试并提供报告，即样本纵、横方向的续燃及阴燃时间不能超过4秒。

重用不同批次易混淆增风险

承建商授权签署人协会主席李启元表示，市面的阻燃棚网有2种制造方式，包括将聚乙烯制的棚网浸泡阻燃剂，但该类水溶性阻燃剂易被雨水冲走，导致阻燃功能下降；另一种则是原材料中已加入阻燃成分。他坦言，两者难凭肉眼分辨，且行内普遍会重复使用棚网，若阻燃与非阻燃棚网混用，更易混淆，如非按批次在现场抽样测试，风险极高。

资深工程公司负责人Y先生不讳言，部分业界人士对守则有各自的演绎，甚至钻法律空子。他指，当局一般在棚架施工前及巡查中检查棚网证书，「讲个信字，信任承建商提供的证书，但也要大家自律，信任机制才有效。」

目前业内要求供应商提供阻燃证书，不再将棚网另外送检，但有业界人士指，问题在于同一批棚网可能由不同工程公司分别购入，入货量各异，而证书上并无列明对应的货物数量，造成多间公司共用一张证书。

该人士指，个别公司良心办事，每次订购阻燃棚网时，均要求供应商提供新的证书，以确保符合安全要求，但曾听闻有「蛊惑」公司为节省成本，混用非阻燃棚网，「遇到巡查时拿出旧证书蒙混过关，一张证书走天涯！」他坦言，即使当局人员现场剪网抽查，但相关公司早已部署，将阻燃棚网铺设于天台或地面等视线易及位置，把非阻燃棚网安装于中间楼层等不显眼位置，以避过抽查。

有建议指，业界应主动加强对临时材料的抽查。

棚工直言物料难现场把关

除政府巡查外，《建筑地盘（安全）规例》规定，棚架在首次使用前、其后每14天、经扩建或改动后，以及遇恶劣天气后，均须由合资格人士检查并按规定填表申报（俗称棚纸）；合资格人士包括俗称「大工」的注册熟练竹棚工及具有10年或以上竹棚架工作经验的人士。

惟有棚工直言，签署「棚纸」时，多只检视棚架有否依图纸施工，无法确认所用物料是否合规，「会看物料的证书，但难以确认现场所用是否与证书一致，实际上很难把关。」

另有工程人员透露，行内存在「未搭先签」及「后补棚纸」的情况，有合资格人士因工作繁忙，会预先签名，交予地盘应付部门，甚至事后才补签，「『胆博胆』，非常危险。」

对于证书有否造假空间，香港执业安全师学会会长李光升表示，未曾听闻有假报告，「只要买一个棚网，供应商已提供相关证书，足以应付巡查，不必大费周章弄假证书。」但亦有棚业人士指，不能排除可能性，「连大学证书都有假的，若有人心存侥幸，甚么都有可能。」

就政府部门监管，何赐明表示，本港法例在国际上属严格水平，「不可能逐项罗列所有材料规格。」他指，屋宇署关注整体建筑及公共安全，劳工处着重职安健，法例的精神已清楚要求所有材料与施工方法必须安全，包括棚架及棚网。

有业内人士认为，单靠政府巡查并不足够，建议引入「外判责任制」，如要求由专业人员监察棚网，并承担刑事责任，如钉牌或扣分处分。另一行内人士建议，政府应设立棚网证书查核机制，巡查本港供应商，要求其记录入货量、注明分配地盘数量与批次等，以便追溯来源。

何赐明也建议，业界应主动加强对临时材料的抽查，地盘也可自行进行简易燃烧测试，检查棚网离开火源后，能否在2至4秒内熄灭。苏天铭则指，承建商亦可于地盘管理方面着手，在物料进场时进行检验，确认合乎安全规格；往后在维修或再运送物料入场时，亦应再次检查，确保符合规范。

现行法例规定棚架平台须设「选用合适物料」的底护板。

「踢脚板」选材不当工作台堆杂物 消防风险潜藏工地

业界指出，维修工程潜藏多项消防安全风险，包括俗称「踢脚板」的底护板选材不当，以及棚架或工作台内堆积杂物等。

资深工程公司负责人Y先生指，法例规定须于棚架工作平台上架设底护板，以防物件或工人堕下，但仅要求「选用合适物料」。据其观察，部分地盘使用胶制底护板，遇火或高温有助燃风险，建议当局考虑修例，提升安全。

建造业总工会理事长周思杰表示，堆积在棚架或平台内的纸屑、毛巾、建筑碎料等易燃杂物，若未妥善清理，极易被点燃；建筑外墙常用的部分建材，如塑胶喉管或接驳胶水等一般属易燃物料，或加速火势蔓延。他指，地盘管理甚为关键，「曾见过棚架上或下方堆满垃圾和废料，任何火源都可能引致火灾。」

专家促雨后风后及早巡查

机电业工会联合会主席张永豪强调，本港今年「挂波」逾10次，雨后或台风后应及早巡查地盘，特别关注棚网状况，因阻燃棚网亦可能受雨水冲刷而减弱效能，「如颜色变淡、网料变脆，应尽快更换。」

记者：关英杰、潘明卉、林家希