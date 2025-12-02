Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨搭棚工会指棚网鱼目混珠情况普遍 「价低者得」招标制度为祸根

社会
更新时间：14:06 2025-12-02 HKT
发布时间：14:06 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑早前发生五级夺命火灾，导致多人死伤。政府昨日公布，涉事工程的20个棚网样本中，有7个不符合阻燃标准，且检取位置越难合格率越低，揭露承建商以违规物料混充使用。港九搭棚同敬工会理事长何炳德在电台节目表示，这种「鱼目混珠」的做法在行业内相当普遍，其根源与长期存在的「全包价」投标陋习密切相关，导致承建商为压低成本而牺牲物料质量。

不合规棚网价低易取 以次充好情况普遍

何炳德表示，行业内将合格与违规物料掺杂使用的情况「几普遍下」，主要原因在于不合规棚网价格低廉且容易取得。他批评政府目前仅加强在工地抽查样本的做法是「斩脚趾避沙虫」，未能对症下药，应从源头著手，倡议立法禁止非阻燃棚网进口。

价低者得导致「因货就价」 质量难以保证

何炳德将问题核心指向「落标全包价」的投标模式。他解释，现时香港「九成九」工程采用价低者得的「全包价」方式招标，承建商为中标而压低报价，之后却在物料上「因货就价」，成本受控却难以保证质量，出现「呢度掺啲𠮶度掺啲做假」的情况。

相比之下，昔日业界按物料数量「逐条计」的收费方式，较少出现严重事故。何炳德慨叹，在现行制度下，承建商容易产生侥幸心态，甚至利用政府人员巡查时多只检查低处位置的习惯「搏你唔会上棚」，以次等物料蒙混过关。

何炳德倡为大型维修工程设施工时限

除了物料问题，何炳德亦关注长时间围封施工的风险。他建议政府为大型维修工程设定施工时限，如延期则要提交合理理由申请，并须在楼宇间设防火带，因延长工程会令棚网及竹支等物料老化，增加危险。

何炳德提到，宏福苑火警前曾有工友拍摄到底层堆积大量发泡胶和「驳脚纸」，构成明显火灾隐患，质疑现场安全监督为何未有介入。

何炳德又指，无论棚网是否经过阻燃处理，仅用一两根烟头难以直接引燃棚网物料；然而，如发泡胶等易燃建筑废料，则极易被烟头点燃，形成火灾风险。他强调，棚架是工作平台而非物料台，不应堆积发泡胶等易燃物料。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 殉职消防员家属及同袍路祭
突发
16分钟前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
5小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
5小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
11小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
生活百科
23小时前