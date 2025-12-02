每日杂志｜中医制药诊疗历变革 业界冀与时并进吸引年轻人 「开片」转内地加工 跌打治「现代病」劳损

《中医药文化系列》之产业篇

本港中医药产业近年面对转型，药材加工到诊疗方式皆历经变革。昔日药行需自行切片、炮制药材，如今不少改由内地加工，亦有部分转变为即冲颗粒剂；传统跌打医术也发展至结合正骨的骨伤科，治疗病症由体力劳动受伤，转向因长时间使用电子产品而引致的肩颈腰背劳损。业界期望，在坚守疗效与专业的基础上与时并进，吸引年轻一代关注及使用中医药，成为未来发展的关键。

本港中药材及中成药受《中医药条例》监管。

「以前桥底有一间『回春斋』，我记得一踏入工场就火光熊熊，有很多蒸炉运作，好像进了一艘火船的地下舱。」继承祖辈、父辈，经营春回堂药行的林伟正回忆，「以前的当归、北芪和淮山也要自己切片；川芎是一整块的，要蒸软、放糖，再切片后焙干。」

他提到，早期未有药片商，全部药材需要药行自行处理，「工人『开片』要刨、切、洗，动用很多人手，但那时香港人浮于事、工资便宜，这个行业就可以做。」改革开放后，有香港药材商人到内地设厂，制成饮片，「很多药会先加工、切片才运来香港。」

坚守「配药」环节重视疗效

店内过去亦有售山草药，但随着市场变化，这类产品逐渐减少，甚或由菜档兼营。即使时代转变，店舖仍保留配药与代客煎药服务。身为注册中医的林伟正强调，要让中医行业继续走下去，需要坚守「配药」环节，「因为不配药，疗效往往不明显。」他形容，现时本港「将多兵少」，「做中医的人很多，但肯做配药和炮制的人很少，而中医最重要是疗效。」

春回堂药行负责人林伟正指，现时本港「将多兵少」，应坚守「配药」。

始于1950年代的曾福记药行，同样见证本港中医药发展的变迁。其第三代传人曾思源分享，「以前较多港人用中药材，现在使用中药的人口一样多，只是模式转变了。」他提到，业界开发了不同模式的中药，例如中药材颗粒，将中药材煲成汤剂，加以辅料，煮成浓缩版的中药颗粒，「像即溶咖啡，方便市民直接用热水冲开喝药，这是新时代的转变方向。」

过去，本港中药行有不少出口生意，曾思源说，「以前移民潮的时候，有华人到美国和加拿大开药材店，外国没有种植中药材，都是由香港这边出口过去。」

他提到，以往每年约出口12个40吋货柜，但近年情况明显下滑，只剩下6至7个，近两年因贸易环境调整较快，进一步减至每年仅出口3至4个货柜；居于外国的华人主要购买能医治虚湿、固本培元的中药材，「医治咳嗽、气管那些或会用当地的西药。」他举例，如党参用于补气，白术及龙眼肉等也会出口，「当地人也会用中药相关的调味料，包括丁香、八角和川椒等，既是中药，亦是食材。」

本港中医药发展不断变化，曾思源说，传统上中医药的使用者多为年长一辈，但随人口老化、移民潮等，使用中医药的人口结构也在转型，如何吸引年轻一代接触成为业界未来发展的重要课题。他指出，现时中药的剂型和配法已更现代化，「不需要煲3至4小时才有药吃，使用上更为便捷。」

他期望本港能加强推动中医药，让市民感受到中医药在疗效、使用门槛等其实不输西药。他提到，近代中医药已发展出各类专科，「希望更多年轻人知道，中医药发展与时并进，且在用西药时可同时选用中药。」

重症角色减弱 转向劳损治理

民间中医药业的另一支柱是「跌打」。昔日本港有不少跌打医师，1999年《中医药条例》实施及2000年中医注册制度生效后，跌打被纳入「骨伤科」，过渡期间有逾15年执业经验的跌打医师，可豁免资格试及审核程序，直接注册为中医。

梁天柱的父母皆是跌打医师，他自小生活在前舖后居的医馆长大，看着父母治疗病人，也对跌打感兴趣，长大后接手医馆。他说，上一代的跌打师傅10个里面有9个都懂得功夫，「以前学功夫的人较多，在练习或与人打架容易受伤，武馆往往附设医馆以处理学员日常碰撞，而学功夫到一定程度，就会顺便学跌打，帮师傅处理医馆事务。」

梁的父母也在此背景下入行，上世纪90年代功夫式微后，两人从教授功夫转为全职跌打，为提升专业知识，轮流到广州的医院进修，使技术更正规与系统化。

注册中医梁天柱指，过去跌打医馆如「家庭医生」，认受性高。

梁天柱认为，跌打与西医骨科相近，都以实体结构（关节、韧带、肌肉）作诊断基础，跌打在固定骨折时，会使用夹板固定，可以根据消肿情况定期调节松紧，更有弹性。相较于西医打石膏，消肿后稳定性会降低，且需要长时间的物理治疗，跌打治疗可以同步进行。

他提到，旧时患者常因体力劳动受伤，如断骨、扭伤等，过去跌打医馆如「家庭医生」，从扭伤、裂骨、断骨到固定夹板都能处理，认受性极高。随现代医疗进步、急症科普及，市民遇上伤患多直接求助医院，跌打在重症处理的角色相对减弱。他指，现代患者多因长期使用手机、电脑造成颈、肩、腰劳损，因此在医馆加入了正骨、啪骨等项目。

出身跌打世家的中医何国伟也指，上一代用草药当敷料，现代病患皮肤容易敏感。他入行时处于中医新旧交替的过渡期，「不同于我父亲那一代，他们有经验、用草药，有些抗拒现代医学；我们就会去接受，始终当时年轻，再加上那时国内开放，北上令眼光变阔，有很多东西都可以看到，那些老教授都很欢迎我们去参观。」

中医药观念随时代而演变，他的家庭深有感受。何国伟的儿子也有学中医，他指，儿子那一辈较偏向「学院派」，「我们上一代很少讲理论，只讲病理性的东西；新生代会引用某医学教授的往例，有临床实证和资料，而非只靠『经验』。」

何国伟坦言，上一代较难把经验系统化、理论化说出来，「所以后生会觉得很落后，容易有意见分歧，所以大家对立，传承或会有些分别。」要令中医进一步「紧贴潮流」，他认为需要获得市民的认同，「不论老一辈或小一辈，大家共同专心学习。」

老店仅剩「老弱残兵」 原药材买卖难做

街头巷尾的老店，面对转型挑战各有不同，具百年历史的百昌堂有另一番景象。

百昌堂九旬店主曾先生指，中药行业已今非昔比，「以前请十个八个员工，现在只有留下3至4个『老弱残兵』。」他提到，过去中药材种类繁多，包括动物、矿物，如今因法例与副作用等，只能转用草药，「现在大厂可做科学中药，我们这些做原药材买卖的店最难做，不但是香港，全东南亚的药材店也一直减少。」

其店另有卖儿童中成药，但曾先生说，「现在与几十年前完全不同，哪有家长不带孩子看医生，而买中成药给子女吃？」

百昌堂九旬店东曾先生指，近年原药材店持续减少。

店主：网购抽佣更难生存

种种因素叠加，令店舖更难生存。他坦言，曾研究过网上商店，但网购平台抽佣逾2成，「有上架费，卖得出就加收佣金，卖不出就踢你走，连人工与运输成本都赚不回。」他看淡店舖未来发展，指生意大不如前，「我也年纪大了，可能之后就会结业。没有多可惜的，没办法，是自然淘汰。」

记者：林家希、仇凯瑭、潘明卉

——

《中医药文化系列》

