精神分裂男涉斧头随机劈毙七旬翁 称受「天狼星人」指使杀人 事后锯颈割腕因「有啲嘢安排」

35岁靠炒外汇获取差价利润的无业汉，4年前涉在屯门海珠路游乐场内的凉亭，持斧头斩杀与他素未谋面的七旬翁。他在高等法院否认谋杀罪，案件今于5女2男陪审团席前开审。控方表明辩方不争议被告在凉亭杀死死者的事实，但辩方称被告患有分裂型人格障碍及精神分裂症，案发时神志失常，杀人行为只属误杀，惟控方并不接纳，要求陪审团仔细考虑被告的杀人行为、被告杀人前后的行为举止、被告知否他杀人是错误及非法行为等。

愿认误杀不获控方接纳

男被告万日林被控于2021年8月5日，在新界屯门丰景园轻铁站附近海珠路游乐场内凉亭，谋杀张国炎。万日林早前表示愿意承认误杀罪，惟不获控方接纳，控方续控以谋杀罪，辩方不争议被告杀人事实，并以「减责神志失常」为抗辩理由，证明被告行为只属误杀。

路人发现死者浴血凉亭

控方开案陈词提到，案发当晚9时许，路人经过屯门海珠路游乐场内凉亭时，发现死者张国炎浴血躺卧在凉亭附近，路人遂报警求助。救护员到场发现死者头骨破裂，有多处颈伤，已无任何反应，证实死者当场死亡。警方接报到场在附近一带搜索，于距离现场300米外恒贵街游乐场，发现被告颈上有血迹，手持突出木手柄的黑袋，警方因被告形迹可疑而上前截查，被告竟加速逃跑，警员追捕后制服及拘捕被告，并安排颈手受伤被告到屯门医院治理。

警截停被告检斧头、折锯等

警方在被告的黑袋中找出一把总长50cm的红色手柄折锯、一把总长24cm的黑色手柄刀连刀套、总长30cm的「何全利」牌斧头等；上述物件的血迹经检验后发现有死者及被告的DNA。警方在恒贵街游乐场继续进行调查时，发现男公厕有多个血鞋印，特别在厕格内有大量血迹，经检验后发现男公厕的血迹与被告的DNA吻合。

被告认斩死吸烟男子后自杀未遂

被告进行录影会面时称，他当晚走到涉案凉亭，目睹一名陌生男人正在吸烟，他从后偷袭，用斧头斩男人颈部，男人起初反抗，但被告继续斩至男人无法反抗，最后在死者倒地后再补一刀，「确保成功杀死」该男人。被告称他斩完后该男人已死亡，他随即走到恒贵街游乐场男公厕打算自杀，以折锯锯颈及用刀割腕自杀，历时至少半小时仍自杀不遂。

「天狼星人」指使杀人

被告亦忆述他见到警察追截他时故意逃跑，希望被警察开枪杀死，但警察没有开枪，被告亦被拘捕。被告曾解释无人指使他杀人，而是外星人「天狼星人」叫他杀人，原因「两年后会公开」，而他自杀是因为「有啲嘢安排，要死咗之后去做」。法医检验死者尸体后确认死因是颈部斩伤。

力争以减责神志失常为由认误杀

控方重申控方举证需达致毫无合理疑点，认为控方证据已能证明被告的行为导致死者死亡、被告当时有意图杀死死者或令死者严重受伤、被告杀人行为非自卫且非法。辩方的主要抗辩理由为减责神志失常（Diminished Responsibility），若辩方证明被告杀人时可能神志失常、神志失常与生俱来或源于疾病、神志失常大幅减低其杀人的精神意识责任，陪审团应裁定被告谋杀罪脱、误杀罪成。

案件编号：HCCC421/2023

法庭记者：刘晓曦