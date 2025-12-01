化学博士邝士山K Kwong认大围站偷拍裙底  判处12个月感化令

前补习名师港大化学博士「K Kwong」去年情人节，在港铁大围站扶手电梯，用手机偷拍女途人裙底，遭男途人「断正」。K Kwong 早前承认非法拍摄或观察私密部位罪，今（12月1日）早上在沙田裁判法院接受判刑，署理主任裁判官郑纪航接纳报告内容，念被告初犯，判处他12个月感化令。

辩方指，早前为被告索取的感化令及社会服务令报告显示，被告不适合做社会服务，惟建议被告进行感化，望法庭接纳报告建议，判处被告感化令。

案情指，66岁被告邝士山与28岁女事主X素未谋面，去年2月14日中午女事主身穿短裙通勤，在港铁大围站乘搭17号扶手电梯上行前往3号月台时，邝士山站低女事主一级。57岁男途人在旁走过时，留意到邝士山手持电话，镜头朝上拍摄裙底春光。男途人质问邝士山，邝士山马上显得紧张，意欲离去，但遭男途人截停及报警处理。警员到场拘捕邝士山，他警诫下称「我同意我部电话有呢啲资料，我唔知咩情况㩒咗掣拍咗片」。警员检查电话，在内发现1条10秒片段，片段拍摄到女事主内裤。

66岁被告邝士山报称退休人士，承认于去年2月14日，在香港新界港铁大围站17号扶手电梯拍摄X的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及其为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得X同意。

案件编号：STCC 3395/2025

法庭记者：黄巧儿

