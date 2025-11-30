大埔宏福苑五级火｜将军澳入境处总部明日起一连六日 非办公时间为居民补领个人证件

入境事务处（入境处）今日（30日）宣布，入境处将会由明日（12月1日）至12月6日作出特别安排，于非办公时间在将军澳入境处总部提供特别服务时段，为受大埔火灾影响的居民办理个人证件补领手续。入境处会继续留意实际情况，检视相关的服务安排。若有最新资讯会尽快向市民公布。

现时，受大埔火灾影响的居民可无需预约，于办公时间前往任何一间入境处办事处办理相关的个人证件申请手续。有关各办事处的服务详情、地址及办公时间，请参阅附件一。

在特别安排下，入境处将于非办公时间在将军澳入境处总部提供特别服务时段，为受大埔火灾影响的居民办理个人证件补领手续，特别服务时段为12月1日（星期一）至12月5日（星期五）晚上6时至10时，及12月6日（星期六）下午1时至晚上10时。相关服务涵盖香港身份证和香港特别行政区（特区）旅行证件（如特区护照、签证身份书、回港证）、香港出生证明书或结婚证书核证副本等申请，同时包括办理延长逗留期限申请，及索取现时逗留条件及期限的纪录。

此外，入境处会同时派员到政府仍开放的两个临时庇护中心（东昌街社区会堂及大埔社区中心），安排受火灾影响的居民由专车接送到将军澳入境处总部办理相关申请。有关专车详情，请参阅附件二。

入境处表示会特事特办，加快处理有关申请，务求于两天内完成备制相关个人证件，供受大埔火灾影响的居民尽快领取。就受火灾影响的居民补领申请，入境处签发的个人证件以及延长逗留期限申请费用全免。

至于港澳居民来往内地通行证（回乡证）等内地机关签发的旅行证件方面，入境处已协调香港中国旅行社集团，将会于相同的特别服务时段同时开放香港中旅证件服务将军澳中心，供受火灾影响的居民前往办理申请回乡证等由内地机关签发的旅行证件的手续。

如有查询，可电邮（[email protected]）或致电查询热线（2824 6111）与入境处联络。