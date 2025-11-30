Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱安基苑工程同由「鸿毅」任顾问 承办商：棚网符英国标准 明午即场燃烧释疑

社会
更新时间：19:12 2025-11-30 HKT
发布时间：19:12 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火灾造成多人死伤，而维修工程顾问「鸿毅建筑师有限公司」负责人早前疑涉贪污遭廉政公署拘捕。同样由「鸿毅」负责工程顾问的牛头角安基苑今日（30日）举行业主大会，讲解外墙维修工程。

工程公司：棚网符合英国标准故无需拆卸

承办商、伟利建筑工程有限公司负责人表示，现有棚网符合英国标准，故无需拆卸。至于踢脚板及冷气机上方的板材则会全数拆除，同时每层楼亦已加设灭火筒。整体工程预计于明年2月完工。工程公司将于明日（12月1日）即场示范烧棚网，释除住户疑虑。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，若现有棚网符合安全标准，应尽快完成余下工程。他解释，棚网能有效防止锤子或石块从高处坠落，避免危及公众安全，同时也符合屋宇署的规范要求。他进一步指，若此时中止工程，不仅会导致工程悬置，后续还可能衍生额外开支，造成更大不便。

摄影： 苏正谦

