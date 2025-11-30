大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避

大埔宏福苑五级火灾造成至少146人死亡，网传惨剧元凶是「地盘工人食烟」，而宏福苑居民亦曾投诉苑内工人吸烟问题严重。然而，似乎仍有人「见过鬼唔怕黑」，有网民今日（30日）在社交平台分享短片，指正当全部人关注宏福苑大火时，有地盘工人在地面位置拆除棚网时仍然「担住支烟」，「惊都未惊过」。

目击者：风头火势都唔识避一避

目睹事发经过的「兴华」负责人向《星岛头条》表示，今午约两时半，柴湾长汇工业大厦外正进行拆除棚网工作，他目睹有工人「边食（烟）边拆」。他指，知道地盘工人十居其九都会吸烟，但「𠵱家风头火势都唔识避一避，当好似无咗件事咁」，形容情况实在太夸张。

他直言，「仲要咁样食住烟嚟做嘢，做完嘢行开少少食都好呀」，希望工人们加强安全意识，避免再次发生同类事件。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟

大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮

网民指责：就系呢啲烟民害死咁多无辜市民

帖文一出，网民纷纷留言指责，「正人渣，食住烟去开工，就系呢啲烟民害死咁多无辜市民」、「开工唔食烟真系咁难？」、「风头火势时刻，仲食烟开工， 班人系要铁拳教育先得」。然而，亦有网民认为片主矫枉过正，「喺街上面又唔系喺棚入边，慢慢嘈啦，反正佢喺条街度肯定无犯法，又唔系喺地盘入边食住支烟做嘢」。

此外，有网民留意到该工人身穿「其士建筑」工作服，建议打电话去投诉，「话呢啲工人著住其士建筑嘅开工服，一路食烟一路拆网，畀埋条片佢睇，问下佢啱唔啱」。

原帖：兴华1978@Threads