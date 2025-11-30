大埔宏福苑五级火︱「痛」字花牌致哀 千人悼念献花 街坊：成个香港都好唔开心

大埔宏福苑五级大火酿成至少128人死亡、83人受伤，大批市民今日（30日）继续前往广福休憩处献花悼念遇难者。下午3时许，排队人龙从休憩处延伸至大埔河及林村河行人径，龙尾更达广福桥花园。现场所见，不断有市民加入队尾，目测逾千人等候。

献花范围从凉亭扩展至旁边空地，围成两个大圈。地上除大量鲜花外，亦摆放毛公仔、水果、零食及饮品等；有人送上写著「痛」字的白色花牌，署名「From香港人」。

大埔区居民Kelly与友人黎小姐前来献花。Kelly表示，当日下午约3时听说火灾，未料如此严重，直到6时多看新闻才知火势猛烈，「回家时道路已封闭，看到很震撼。晚上8时左右，屋苑一格格著火，很恐怖。」她得知有身边人的家属离世，亦有人仍在深切治疗部，故到场祭拜和祝福受灾人士。她慨叹：「为何香港会变成这样？以前听说大维修出现很多问题，但好像没人理会，最后不了了之，到现在出了事，又解决不到。」

菲佣得悉同乡离世 心情难受

特地从柴湾来献花的黎小姐难掩泪水，她希望「离开的人安息，好好上路，在生的人就要为自己加油。知道大家都很不开心，整个香港都很不开心，所以一定要加油，不要想太多。」她称所有居民正经历突如其来的灾难，「无论是否有家人遇难，大家都失去了家园，一直居住的地方突然变成这样，之后他们要怎么办？」

菲律宾外佣Leonora Guno表示，得知一位在宏福苑工作的同乡离世，心情难受，直言「It's so hard to hear that」。她听闻对方有家人在菲律宾，希望政府能提供协助。

就读中学的宁同学趁周末与朋友前来献花。她以前在大埔读小学，常路过宏福苑，得悉大厦被大火烧毁感到心痛，「突然间变成这样，又失去了很多人命。」万幸有居住宏福苑的旧同学最终逃生，她希望「死者安息，生者平安」，并会尽己所能捐款。

大厦烧得一片漆黑 「看到心里很不安」

市民张太表示，得知火灾后立即致电朋友提醒逃生，「在2时10分已经见到火灾，马上打电话叫他们走，甚么都别管，只带几件衣物和重要证件，但之后一度打不通。」她形容当时非常担心，「一直打到6时多才联络上。幸好4个分别住在第3、4、5座的朋友全部无事。有朋友只拿了钱包、眼镜，有人只穿上拖鞋就逃出来，甚么都没有了，房屋也烧毁了。」她听说女儿同事的双亲在单位离世，「两夫妻抱在一起，已经认不出来了，很可惜。」

看见大厦烧得一片漆黑，张太坦言「心里很不安，也很难过。当然希望可以拆卸重建，起码有一个家，让他们可以重新居住。」

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩