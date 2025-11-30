Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜政府应急不停歇 补助金至今逾1800户登记

社会
更新时间：02:45 2025-11-30 HKT
发布时间：02:45 2025-11-30 HKT

政府表示，分别由政务司司长、政务司副司长和财政司副司长领导的调查及规管工作组、紧急支援及募捐工作组，以及应急住宿安排工作组下的多个部门继续马不停蹄，全方位推进后续支援善后工作。

政府已陆续向每户受影响居民提供一万元现金的应急补助金，以解受影响居民燃眉之急。截至今日下午3时30分，已为超过1,800户登记，并向929户派发相关应急补助金。此外，政府亦会为每位死难者的家属发放20万元慰问金，并由下星期开始，为每一户受影响家庭发放五万元生活津贴。

另外，约517名居民已入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍、营舍或酒店房间；另有1,038名居民入住房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会的单位。此外，政府继续开放两个庇护中心，供有需要的居民使用。

特区政府亦衷心感谢中央港澳工作办公室和广东省各相关部门的全力支持和迅速协助，包括为香港提供许多所需装备，例如无人机、外骨骼机械装备、防护装备和医疗用品等，对相关部门做好应急处置和善后工作给予大力支持。

