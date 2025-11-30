Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜宏仁阁宏道阁结构无即时危险 小量单位须临时巩固

社会
更新时间：00:45 2025-11-30 HKT
发布时间：00:45 2025-11-30 HKT

房屋局独立审查组联同由房屋署两位副署长，以及五位首长级总结构工程师带领的房屋署专业人员，周六（29日）到宏福苑视察受损大楼整体结构安全情况。至下午一时，审查组已完成视察全幢宏仁阁、全幢宏道阁，以及宏昌阁首两层的楼宇整体结构安全情况。经目测视察现场情况，审查组评估宏仁阁和宏道阁楼宇整体结构没有即时危险，初步发现小量单位结构损坏较严重，有需要进行临时巩固工程，已动员紧急维修承建商安排相关巩固工作。

审查组派员继续于宏福苑及另外四个已发出强制性验楼通知的居屋屋苑（包括沙田穗禾苑、深水埗清丽苑、深水埗怡阁苑及观塘安基苑）不同位置就棚网进行现场采样，样本今日内送交政府化验所进行测试。在宏福苑以外的四个屋苑，如在采样过程中发现外墙覆盖有易燃保护物料，审查组会指示承办商立即移除。 

另外，劳工处昨日起展开全港性特别执法行动，巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，当中包括检查棚架上的保护幕（俗称「棚网」）阻燃性认可标准，以保障工人的职业安全。截至今日，劳工处已巡查46个工地，共发出39份书面警告及两张敦促改善通知书。

