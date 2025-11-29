宏福苑五级火｜屋宇署勒令30个私楼工程项目暂时停工 28个属宏业建筑承建项目

屋宇署发言人今日（29日）表示，已根据《建筑物条例》发出命令，要求由宏业建筑工程有限公司（宏业）作为注册承建商的28个私人楼宇工程项目立即暂时停工。同时，署方也命令另外两个在私人楼宇维修中使用塑料胶板的项目暂时停工，屋宇署亦已即时要求该两个项目的注册承建商（富林工程营造有限公司及源发建筑工程有限公司）移除塑胶板，并会咨询法律意见考虑法律惩处。负责上述30个项目的承建商要先为项目施工进行独立安全审核，向屋宇署提交改善方案及完成落实改善措施以证明工程能安全进行，署方才会决定是否和何时容许项目复工。

屋宇署对宏业保障工地安全能力缺乏信心

针对宏业负责的28个项目作出暂时停工决定，是基于屋宇署对宏业保障工地安全的能力缺乏信心。大埔宏福苑五级火警揭示宏业在地盘安全管理有严重缺失，包括使用大量发泡胶板遮封维修楼宇的窗户。由于屋宇署对宏业的地盘安全管理能力和意识存疑，因此根据《建筑物条例》第23（1）（b）（iii）条向宏业发出命令，即时暂时停止由宏业作为项目主事承建商的工程，当中11项是由宏业作为注册承建商的私人楼宇维修工程，而17项是由宏业作为注册承建商的加建及改建工程。

大埔宏福苑五级火警揭示宏业在地盘安全管理有严重缺失，包括使用大量发泡胶板遮封维修楼宇的窗户。

北角富泽花园及中环中旅大厦维修工程有塑胶板 遭下令暂时停工

此外，屋宇署在特别巡查行动中发现两项楼宇维修工程以塑胶板遮封窗户，包括一项位于北角的富泽花园（该项目的注册承建商为源发建筑工程有限公司，宏业以项目经理身份参与），以及一项位于中环中旅大厦的楼宇维修工程（该项目注册承建商为富林工程营造有限公司）。屋宇署昨日（十一月二十八日）已即时要求该两个项目的注册承建商移除塑胶板，并会咨询法律意见考虑法律惩处。为审慎起见，屋宇署亦命令该两项目暂时停止工程。

屋宇署除发出暂时停工命令外，已要求上述承建商为项目进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施，待审视及确信其具备有效的安全管理系统，才会考虑让承建商恢复进行工程。

暂时停工是要更好保障工人和用户的安全。至于对工程进度的影响，则取决于承建商是否能够尽快落实令屋宇署信纳的工地安全计划。

此外，屋宇署正继续特别巡查行动，截至今日已巡查250幢进行外墙维修的楼宇，并向有棚网的楼宇取样检验。如发现再有楼宇使用发泡胶或塑胶板遮封窗户，或抽查检验结果显示棚网不符合阻燃标准，会尽快向外公布跟进行动。