宏福苑五级火｜消防处职工总会指处长负责事故内外协作 消防员现场物资充足

大埔宏福苑五级火造成严重伤亡，消防处职工总会副主席聂元风接受《星岛》访问时表示，事故中各级人员分工明确，火警升至五级火时，按照既定制度由副处长担任现场总指挥，而处长则负责事故内外的协作，包括人手调配、跨部门协作、外部支援以及探望受伤同事与家属等。他指，火警于当日下午3时02分升为三级，3时20分已经启动「处长指挥室」，全程掌握火场内外情况，确保各项调配即时到位，「管理层与前线各司其职，才能确保救援工作有序推进」。

部门日派逾2,000个饭盒及多种补给品

针对市民担心消防员在火场物资不足够，聂元风澄清，指部门每日派出超过2,000个饭盒及多种补给品，包括杯面、饭团及能量饮品等，并有膳食车及采购组即时支援，资源非常充足。他解释，市民或许看到消防员在工作时未进食，误以为没有膳食，其实只是轮班进食，并非缺乏资源，「每个同事的状态不同，可能有的同事想吃不同的食物，例如杯面，部门都会提供足够的补给。」他感谢市民热心的为消防员送物资，「市民的支持是我们的动力」，但建议更多支援可转向受灾居民。

没有合适位置让101米云梯发挥作用

关于市民质疑未有使用更高的云梯，聂解释，香港一般道路宽度不足以展开101米云梯，需至少10米宽的空间，而现场环境并不适合。他指，即使在十字路口展开，亦难以到达所有需要救援的楼层，反而现有云梯车更适合本地路面情况，效益最大，因此并非「不想用」，而是「没有合适的位置让它发挥作用」。

聂元风指，火场面积庞大，涉及多个单位同时著火，消防员必须先经过高温环境才能向前推进，救援压力很大，安全风险极高。他指，消防员不是莽夫，必须先保障自身安全才能救人，否则若自身陷入危险，反而需要他人救援，难以完成任务，「宗旨是在最短时间内救最多的人」。

香港消防装备属世界高规格

至于装备问题，他强调香港消防装备，例如抗火服已属世界高规格，虽然科技日新月异，但目前未有重大技术突破，暂时不值得投入大量资源更换。他表示，会持续关注市场发展，若未来装备有显著改进可帮助救援工作，工会必定要求添置。

对于有指为何不使用直升机救火，聂元风解释，直升机在天台投水时，水会向外散开，难以进入着火单位，加上直升机升降时产生的强烈气流会令大量空气进入大厦，与可燃气体混合后反而加剧火势，「对灭火没有实质帮助」，甚至可能危及被困人士生命安全，因此救援时不会采用。

临床心理辅导人员已到沙田消防局等受影响最大单位 提供即时协助

对于前线消防员承受巨大心理压力，聂元风指出，临床心理辅导人员已第一时间前往沙田消防局等受影响最大的单位，为同事提供即时协助。对于有些同事可能之后才会进行心理求助，消防处设立了24小时心理辅导热线，确保同事随时能获得支援，并要求各单位主管密切留意同事情绪状态，「希望尽快和大家一起度过这个难关」。消防处亦与其他纪律部队合作，开展心理支援。

聂元风表示，消防员心理素质普遍较高，「同事们都非常坚强，大家都还在继续工作」，但面对如此大型的事故，难免出现低落或自责情绪。虽然目前未有收到心理问题的个案，但各部门会持续与同事沟通。他表示，有些心理问题可能是隐性的，若能及早发现并安排辅导，便能避免负面情绪积累造成严重影响，而透过哭泣等方式来表达情绪，这比压抑在心里更健康。

他指，前线人员随时都要保持高度警惕，不能让情绪影响救援工作，因此心理支援「非常有必要」。若心理辅导组评估有需要，可能会建议安排相关同事休假或进行岗位调整，具体方式将视乎个别情况而定。他表示，这次火警规模庞大，前线同事承受极大压力，但仍坚守岗位，尽力救援。他希望市民理解救援工作的困难，支持消防员，大家必定会继续全力以赴，完成救援使命。

记者：蔡思宇