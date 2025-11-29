大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !

大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，仍有150人失联。留守第三天的薛女士向《星岛头条》记者透露，其住在宏昌阁1908室、38岁的妹妹已经失联超过44小时，火灾发生时只有她一人在家，最后收到求救是当天的下午3时，期间电话仍有响声，但到了4时便没办法再联络上，直至现时仍没收到任何消息。

坦言分分钟钟都系煎熬

她称，最后收到消息是妹妹已被救出，并送到医院，但仍不清楚生和死，惟医院没有相关记录，「所有部门、全港医院都找过一遍，都没有她嘅纪录。等咗咁多日，我都想知道究竟我哋可以做啲咩！」

薛女士现时每天都前往广福社区中心，查看照片辨认失联家人，「每一刻都好崩溃，每天去（辨认）都好崩溃，好唔想喺𠮶度见到佢」，现在唯一心愿便是「求佢争气，两个小朋友都揾紧妈妈。」

她坦言「分分钟钟都系煎熬」，并「唔系坐喺𠮶度轻轻松松，我哋亲人喺边都唔知，生死都要给个交代……我只想求下你哋，求下你哋帮帮忙，帮帮忙，真系好多人好煎熬，完全无从入手。」

