大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请

共有近2000个单位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，83人受伤，包括一名37岁消防员殉职。政府已即时向每户灾民提供1万元应急钱，并在下周起为每户受影响家庭提供5万元生活津贴，将经由「一户一社工」登记发放。有声称朋友租住出事大厦宏昌阁的网民于社交平台发文，指朋友的资助疑遭到业主冒领，导致无法申请政府提供一万元生活津贴及五万元应急金。民政及青年事务局局长麦美娟今日（29日）表示，不论是业主或租户，只要是受火灾影响的住户，均符合资格申请。

麦美娟呼吁合资格租户尽快联络社工登记申请

麦美娟指出，应急钱主要帮助因火灾而顿失依靠的灾民，租户亦可受惠。下周将发放的5万元生活津贴，同样适用于受火灾影响的租户，以应付基本生活所需。她呼吁合资格的租户尽快联络社工登记申请。

当局将独立处理重复申请个案

麦美娟续指，当局会确保每位住在院舍的受影响住户都能获得应急钱及生活津贴。对于重复申请个案，当局将作独立处理。她强调，申请人需签署声明确认符合资格，若发现有人虚报或蒙骗，将转交相关部门处理。她重申，所有援助计划均秉持「快速、简单、有弹性」的原则，务求让有需要的住户及早获得支援。

有网民于社交平台声称，友人租住宏昌阁，事发后业主即向政府登记申领援助，其中包括政府为受灾居民提供的6万元援助金和及时雨基金的两万元。同时，圣公会1126火灾支援基金亦被业主登记。租客指出，业主已领取宝湖大航假期提供的二千元援助金，又称业主要求与租客对分所有援助。

租客忧猫只安危

网民指该名租客目前正疲于奔命处理火灾后的种种问题，其饲养的三只猫只至今生死未卜。面对业主涉嫌冒领援助金的行为，租客感到极度无助，并质疑业主并无迫切需要应急援助，又指租客曾向相关机构查询，惟工作人员表示不知如何处理此类情况。

江玉欢倡建立相关灾民资料库

立法会议员江玉欢指出，政府应明确界定资助对象是业主还是租客，以避免混乱。现时网上充斥大量寻人及家属资讯，若有不法之徒利用相关资料，盗用已故或全家罹难者的身份证，便可轻易骗取援助金及资助，强调冒领行为已构成诈骗罪行。

江玉欢促请政府建立相关灾民资料库，并以政府权限开启及管理，防止资料被随意更改。她建议政府应厘定每户、每个家庭及每位灾民所领取的援助项目，并记录其家庭成员资料，以防止灾民援助被骗子或不诚实人士盗用。

记者：李健威