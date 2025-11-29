大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世

大埔宏福苑五级大火，造成多人伤亡。事件经过一段时间的沉殿，成功逃出生天的居民开始在网上分享自己的经历。有一位明年应考DSE的学生在Threads细述当时的逃生情景，直言「这几天失眠的厉害，一场大火，家没了」。

生日前夕仓促逃生：「没想到一去是永别」

该名DSE考生讲述当日的经历，指自己星期三(26日)早上考完聆听，想著回家睡一会，然后「搞掂埋星期四bio就去玩」，而星期五(28日)更是楼主的生日，正考虑著怎样和家人庆生；没想到不到15分钟突然被家人叫醒「走火警」，当时楼主仍未知道严重性，以为没什么大不了，仅拿了「逃生三宝」就离开，走的时候还只是穿著拖鞋，「没想到一去就是永别」。

逃离五分钟后出口即被烈火吞噬

楼主续称，从大楼里跑出来，跑到安全位置后，看著自己跑出来的地方「5分钟后已经被火封死」，这时才意识到是多么幸运，差一点点就要被困住，认为「如果不是神保守我，可能我就出不来了」。

背包成全部家当 火势蔓延感绝离

当楼主察看出逃时拿著的背包，「才发现自己包里的东西竟是全部了」。校服、书本、吉他、球鞋、球衣，「一切都在从宏昌逐渐蔓延到宏泰的大火中烧没」。楼主当时亦还在祈祷能不能来一场雨或是风能不能停住，别吹了，但火继续烧；火势从宏昌蔓延到宏泰再到剩余的，当时「心里只剩绝望」。

痛失同窗的震惊与哀伤

其后，楼主亦继续发文，指昨日(28日)正式收到学校的通知，就读的中学也有同学丧生于火海之中。楼主提到平时上学路上时不时也会看见，虽然不熟但就这样走了，依然难以接受。

资料来源：thhhsssi@Threads

相关新闻：

大埔宏福苑五级火︱政府构建网上平台登记物资捐献 再由政府配对 麦美娟：让灾民获有序支援（附登记电话）

大埔宏福苑五级火｜民政署18区设吊唁处 街坊眼泛泪光愿逝者一路好走：希望家属能挨过

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到