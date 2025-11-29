大埔宏福苑五级火｜香港红十字会筹善款逾$7,000万 200张床褥运庇护中心

大埔宏福苑五级大火造成逾 1,900 户家庭受严重影响，香港红十字会表示，于火警发生3小时内，该会迅速展开本地赈灾工作，包括驻场急救服务、紧急现金援助、日常必需品派发、心理支援服务，以及协助居民进行灾后恢复等。截至火灾发生后翌日，该会已累计服务逾 1,400 人次，并派发超过 1,000 项物资，包括枕头、棉被、床褥、充电器、个人 卫生用品等。

该会亦于26日至 28日启动心理支援热线，由逾20名曾受相关训练的心理学家及心理急救义工轮值接听，为受影响市民提供心理支援服务。同时，该会亦启动了「香港红十字会紧急及复原现金援助」计划，首阶段为期三个月，为已入住个别非牟利机构过渡性房屋的合资格家庭，因应其家庭需要而提供现金援助，以应付最迫切阶段的日常开支，缓解燃眉之急。首阶段完成以后，该会将持续跟进居民情况，

今次救援行动获得众多企业及机构积极响应，透过现金及应急物资捐赠，协助红十字会更迅速有效地支持社区需求。该会新闻稿显示，内地企业比亚迪、中国儒意、以及星展银行（香港） 均捐助一千万元，其他如ZA Bank及众安国际等捐出一百万元至五百万元不等。

此外，身为香港红十字会 EmpowerHer Network督导委员会成员的前港姐翁嘉穗积极协调， 海马牌于火灾发生后短时间内捐赠 200 张床褥，并迅速运抵庇护中心，让受影响居民无需席地而睡；惠康超级市场亦捐赠价值港币 10 万元购物礼券，以及 E 电 EPowerSpot 捐赠 300 个充电器，以支援受灾居民的生活所需与维持通讯。 截至 28 日下午 3 时，该会获得公众及企业捐款，累计筹得善款总额超过 7,000 万港币。