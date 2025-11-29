大埔宏福苑五级火｜房屋局豁免灾民入住过渡屋租金 何永贤：会持续一段较长时间

大埔宏福苑五级火除了造成重大人命伤亡，还令居民痛失家园，房屋局局长何永贤表示，当局会作出作特别安排，豁免灾民入住过渡屋、中转屋等租金。

何永贤在社交平台Facebook贴文表示，目前全港有空置单位的过渡性房屋项目全部候命，随时准备接收宏福苑受影响居民。截至今日下午6时，共275个单位已投入服务、逾600名居民入住，项目包括大埔的「善楼」「乐善村」「策诚轩」，元朗的「博爱江夏围村」「路德会双鱼荟」「路德会七星荟」，北区的「博爱升平村」，黄大仙的「可悦居」，沙田的「乐和．东寓」，九龙城的「启德．东寓」，及将军澳的「邑庭居」。

她说，虽然大埔的过渡性房屋项目现时仅剩余非常少量单位，但正如早前盘点，全港各个过渡性房屋项目到现在还有超过1100个单位待命，有需要的市民可致电3611 8482，向房屋局过渡性房屋专责小组查询。

对于受影响居民担心入住过渡性房屋的租金问题，何永贤表示，由于现时属紧急情况，房屋局会作出特别安排，豁免受影响居民入住过渡性房屋的租金，而该免租安排预计会持续一段较长时间，房屋局也会与各营运机构进一步协调，有需要的居民可安心居住，专注处理其他事情。

同样免租的房屋署中转屋或临时收容中心也有逾2000个单位或床位可支援受影响居民，市民可致电房署查询：2658 4430。另外，有意入住房协暂租住屋项目及出租屋邨单位的受影响居民，则可致电2839 1393。