大埔宏福苑五级火︱18区每区设吊唁处 11.29至12.1供市民签署吊唁册（附地点）

为表达对大埔宏福苑火灾罹难者的沉重哀悼，特区政府将进行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀，民政事务总署会亦于全港18区设置吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对罹难者的深切悼念。

签署吊唁册的时间为11月29日至12月1日上午9时至下午9时。

吊唁处地点如下：



中西区

西营盘社区综合大楼

西营盘高街2号西营盘社区综合大楼3楼



湾仔

摩顿台活动中心

铜锣湾铜锣湾径20号



东区

北角社区会堂

北角渣华道123号



南区

华贵社区中心

奇力湾华贵邨



九龙城

红磡社区会堂

红磡庇利街42号九龙城政府合署高层地下



观塘

观塘社区中心

观塘翠屏道17号



深水埗

荔枝角社区会堂

深水埗荔枝角道863号泓景台地下（面向深盛路入口）



黄大仙

黄大仙社区中心

黄大仙正德街104号



油尖旺

梁显利油麻地社区中心

油麻地众坊街60号



离岛

香港教育工作者联会黄楚标中学

东涌富东邨第3期第10区



葵青

荔景社区会堂

葵涌荔景山路205号



北区

和兴社区会堂

粉岭和鸣里7号地下



西贡

至善活动中心

将军澳至善街5号将军澳南服务设施大楼地下



沙田

隆亨社区中心

沙田隆亨邨



大埔

富亨邻里社区中心多用途礼堂

大埔富亨邨第四期



荃湾

西楼角花园多用途活动室

荃湾西楼角路



屯门

兆麟社区会堂

屯门兆麟街19号



元朗

朗屏社区会堂

元朗朗屏邨