大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到

大埔宏福苑一场无情五级火，无数家庭一夜间支离破碎，悲剧过后，不少灾民都在社交平台分享经历。有新抱就在社交平台Threads细述了自己「老爷奶奶」阴阳两隔的故事，希望有人能开解奶奶，助她渡过难关。她又提到，自己老爷最后身影是手握身份证和披着两张沾湿的棉被，形容他安然面对死亡，也害怕死后未被认出，聪明地手握身份证。

奶奶自责无陪老伴

楼主表示，近年老爷身体不适，需长期使用呼吸机及轮椅代步。大火当日，奶奶已外出买餸，当时只是隔壁大厦著火，奶奶在3点多时还能联系上老爷，并叮嘱他万事小心，但没想到火势蔓延迅速，未几老爷已经失联。

楼主续指，丈夫和奶奶都非常自责，丈夫自责为何当时没有叫父亲带着呼吸机逃跑，而奶奶则自责自己没有陪在老伴身边。楼主直言「好多事真系没有如果」，希望认识丈夫的人能和他说声「加油」，因为他承受的压力最大，要装作坚强冷静，照顾家人情绪，对于处理身后事也没有经验。

除了家人情绪，楼主也提到老爷「好聪明」，她从丈夫处得知，老爷生前最后位置是在厕所，手握身份证和裹着两张沾湿的棉被，「可想而之，老爷当时安然面对死亡，手握身份证，害怕家人揾唔到佢。」

网民亦纷纷留言送上祝福，并有提供精神科护士及专科医生的联络方式，希望楼主和家人都能振作。

资料来源：tracyng505@Threads