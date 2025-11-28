Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应

社会
更新时间：16:37 2025-11-28 HKT
发布时间：16:28 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，至今造成最少128人死亡，包括1名37岁消防员殉职，现时仍有200多人情况未明。在消防员扑灭大火期间，网上有声音质疑消防处的做法。消防处处长杨恩健今日在会见传媒时，逐点反驳网上的质疑。

直升机气流助火势 水弹难及核心

对于网上有意见质疑为何不动用直升机或更高的云梯车救火，杨恩健指出，使用直升机在楼宇上空投掷水弹，水只会洒落在大厦外围，无法准确射入火场，对灭火没有帮助。更重要的是，直升机驶近楼宇时会产生强大气流，反而会将大量空气卷入火场，令火势烧得更猛、蔓延得更快。

超高云梯车受限 紧急通道宽度不足成主因

至于为何不使用比较高的云梯车，他强调100米高的云梯车，该类车种在行动时需要有需要支撑脚（唧），需要10米阔的道路才能完全打开，而现时紧急车辆通道只有6米阔，故香港大部分道路均无法使用。

无人机水量不足以应对大规模火场

对于为何不用无人机灭火，杨恩健称和广东省消防总队有紧密联系，现时无人机灭火仍在探索、试行阶段，现时无人机盛载灭火喉直径远较消防车或消防喉小，代表所能用来灭火的水亦相对小，当面对现场多个单位著火的情况，并非有效做法。

确认火警钟未响将执法追究

至于火警钟未有响起的情况，杨恩健指，消防处的防火专责队伍昨(27日)已即时巡查宏福苑八座大厦的消防系统的火警钟系统。经检查后，发现大厦的火警钟系统确实未能正常操作。消防处将就此采取执法行动。

跨部门专组循两方面彻查火灾

他又指，由消防处新界南总区助理处长带领的跨部门调查专组已经成立。专组成员来自多个政府部门，包括警务处、屋宇署、机电工程署、房屋署、劳工处及政府化验所。他表示，专组的调查将集中在两大范畴：第一，是火警的成因及导致其迅速蔓延的因素；第二，是酿成这次重大人员伤亡的各种环境因素。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜社区中心变成认尸间 查看遗体相片觅亲人 家属苦等两日两夜无消息

大埔宏福苑五级火｜火海受困居民忆述逃生历程： 打开门的一刻浓烟将我吞噬！

大埔宏福苑五级火｜灾民无家可归感徬徨 哭诉：「成间屋烧晒 全身得返呢件衫」

大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
9小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前