大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应

大埔宏福苑发生五级大火，至今造成最少128人死亡，包括1名37岁消防员殉职，现时仍有200多人情况未明。在消防员扑灭大火期间，网上有声音质疑消防处的做法。消防处处长杨恩健今日在会见传媒时，逐点反驳网上的质疑。

直升机气流助火势 水弹难及核心

对于网上有意见质疑为何不动用直升机或更高的云梯车救火，杨恩健指出，使用直升机在楼宇上空投掷水弹，水只会洒落在大厦外围，无法准确射入火场，对灭火没有帮助。更重要的是，直升机驶近楼宇时会产生强大气流，反而会将大量空气卷入火场，令火势烧得更猛、蔓延得更快。

超高云梯车受限 紧急通道宽度不足成主因

至于为何不使用比较高的云梯车，他强调100米高的云梯车，该类车种在行动时需要有需要支撑脚（唧），需要10米阔的道路才能完全打开，而现时紧急车辆通道只有6米阔，故香港大部分道路均无法使用。

无人机水量不足以应对大规模火场

对于为何不用无人机灭火，杨恩健称和广东省消防总队有紧密联系，现时无人机灭火仍在探索、试行阶段，现时无人机盛载灭火喉直径远较消防车或消防喉小，代表所能用来灭火的水亦相对小，当面对现场多个单位著火的情况，并非有效做法。

确认火警钟未响将执法追究

至于火警钟未有响起的情况，杨恩健指，消防处的防火专责队伍昨(27日)已即时巡查宏福苑八座大厦的消防系统的火警钟系统。经检查后，发现大厦的火警钟系统确实未能正常操作。消防处将就此采取执法行动。

跨部门专组循两方面彻查火灾

他又指，由消防处新界南总区助理处长带领的跨部门调查专组已经成立。专组成员来自多个政府部门，包括警务处、屋宇署、机电工程署、房屋署、劳工处及政府化验所。他表示，专组的调查将集中在两大范畴：第一，是火警的成因及导致其迅速蔓延的因素；第二，是酿成这次重大人员伤亡的各种环境因素。

