政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩

60岁机电工程署高级屋宇装备工程师隐瞒与机电署分判商董事有私交友好关系，收取对方4万港元贿款，更与妻子洗黑钱逾626万港元等。工程师今于高等法院承认收贿、公职人员行为失当、管有来历不明的财产及洗黑钱共6罪，承认案情提及他多次与涉案董事饭聚讨论合约，多年来开支远超其薪金，两夫妇所持的不明资金高达1,190万元，同时他洗黑钱逾626万港元。辩方表明被告职业生涯彻底摧毁，已申请退休有待批核，愿意向政府赔偿380万元。法官胡雅文需时考虑，案件押后至12月16日判刑及处理充公令。

承认行为失当、收受利益、洗黑钱等6罪

被告为机电工程署高级屋宇装备工程师谢声德，谢承认一项公职人员行为失当罪、一项公务员收受利益罪、一项管有来历不明的财产罪、三项洗黑钱罪。公职人员行为失当及贪污罪行发生于2017年2月至2019年2月期间；而处理犯罪得益罪行则于2012年1月至2019年8月的8年间发生。

谢声德在1991年加入机电署，1996年至2014年担任屋宇装备工程师，2014年10月晋升至高级屋宇装备工程师。谢声德自2013年8月至2019年2月调派至市政工程部小型工程分部，负责处理及监督公共工程合约招标和运作事宜。机电署分判承建商宏晋工程有限公司（Great Rise Engineering Limited）、美亚工程有限公司（Million Engineering Limited）及三和工程顾问有限公司（Sun Wo Engineering Consultants Limited）3间公司的董事兼股东均为陈子荣。

以不明资金维持高质生活

谢声德于2019年2月28日被廉政公署拘捕，接受会见时在警诫下保持缄默。谢声德及妻子吴蔚珊曾在30个银行户口中存款448笔来自不明来源的现金，共逾1200万港元，两夫妇所持的不明资金更高达1190万元。谢声德的现金、信用卡、租金、购物、美容、旅游及大厦管理费等开支总额近2973万元，惟谢在2012年至2018年6年间公职薪酬总额仅为逾785万元，可见他以不明资金维持高于与公职薪酬相称的生活水平。

谢的妻子吴蔚珊承认不时协助谢将现金存入银行户口，现金存款总额逾626万港元，属于两夫妇直接或间接为可公诉罪行的得益。谢另承认于2012年至2014年期间，曾与陈子荣5度前往内地或海外旅行，两人在2015年12月至2019年2月保持频密联络，讨论机电署及其他政府部门合约的招标程序及私人事宜，陈子荣曾支付6次午餐聚会帐单，但谢在执行公职期间没有及时向其机电署上司报告两人的私人友谊或任何利益冲突。

陈子荣在2019年1月17日从银行户口提取现金4万元，即40张1千元钞票，再驾驶以美亚工程有限公司之名拥有的车辆接载谢声德，又请谢在九龙海逸君绰酒店The Promenade午膳，谢其后签署总额约175万港元的两个装修工程，批予陈子荣旗下的三和工程顾问有限公司，损害合约公正性及机电署的声誉。谢声德于2019年2月28日被廉政公署拘捕，接受会见时在警诫下保持缄默。廉署在谢声德于工作地点的一个抽屉内，找到一个白色信封，内有以橡筋捆绑的4万元现金，而橡筋上被验出有陈子荣的DNA。

案件编号：HCCC413/2024

法庭记者：刘晓曦