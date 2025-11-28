大埔宏福苑五级火｜火海受困居民忆述逃生历程： 打开门的一刻浓烟将我吞噬！

大埔宏福苑周三（28日）发生五级大火，造成多人伤亡。一名获救者在社交平台发文忆述亲身经历火灾的惊险过程。事发当日，事主在家中休息时接到太太电话，通知大厦发生火灾，正准备开门逃生之际，浓烟瞬间涌入，形容「眼前一黑，浓烟将我吞噬」，即使打开手机电筒仍伸手不见五指，呼吸困难，被迫退回单位。

电话得知大堂变火海 生路断绝

事主透过电话与太太联络，得知大厦大堂已陷入火海，逃生无望，「这一刻我已经知道最后的生路已经断绝」。他形容自己当时被「囚禁在这座名为『家』的炼狱之中」，只能被动等待救援。冷静下来后，他立即用湿毛巾准备自救，此时听到门外走廊传来呼救声。

冒浓烟救邻居 十秒即感不适

事主拿著湿毛巾冲出走廊，不到十秒便感到出眼水、喉咙炽热，他摸著墙边前行并呼喊「快过来」，最终成功接触一对夫妇，并将他们拉回自己家中。他为这对仅穿单薄衣物和拖鞋的夫妇提供毛巾、水和衣物，并告知若情况危急，可尝试从窗户逃生，此处为二楼相信问题不大。

窗外火星如雨 生死不在手中

事主描述当时从窗户看到的景象：「窗外无数烧著的杂物，如同黑色雪花，混杂著火星，从天而降，像一场绝望的雨」。他感叹在无常面前，人类对生命的掌控如此脆弱，「连最后的掌控权，也被大火无情地剥夺了」。

与母诀别电话 强装镇定

事主期间和身在外国的母亲通电话，强装镇定安慰对方：「妈妈唔使担心，消防员救紧我，我冇事啦」，挂线后却泪光盈眶。约下午4时许，消防人员发现事主一行人，并告知已展开救援行动，他理解消防员正全力抢救，且当下自身暂无立即危险，理应耐心等待。于是决定静候救援，然而这种彻底的「无能为力」感，较浓烟更令人窒息。直至傍晚6时，消防员架起云梯救援，事主坚持让获救夫妇先离开，自己最后才获救。

获救前，事主在单位内环顾四周，想起自己精心制作的模型、收藏品与家人珍爱之物，却什么也无法带走，「仿佛在和这个家作最后的道别」。目前事主仍在医院观察，当被问及是否急于出院时，他默然摇头：「我还能回家吗？」这场大火让他深刻体会到，在无常面前，人类只是暂时的、脆弱的栖居者。

