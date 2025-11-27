大埔宏福苑五级火｜政府将安排悼念活动 包括政府建筑物下半旗志哀、悼念会、设立吊唁册等

政府发言人今日（27日）表示，因应大埔宏福苑五级火警导致多人伤亡，行政长官早上再次召开跨部门会议，统筹全体政策局和各部门积极从四方面推动全面跟进火灾的应对工作，包括灭火和救援被困的居民、救治伤者、支援善后及全面调查。

消防处共接346宗求助个案 已处理296宗

就救援方面，宏福苑八座楼宇中，七座受影响楼宇的火势大致受控。消防处现正继续全力完成剩余楼层的搜救与灭火工作。火警期间，消防处共接获346宗求助个案，已处理其中296宗个案。

医疗支援方面，基层医疗署已统筹公、私营医疗界别的专业人员，包括来自私营界别逾250位医生和超过250位其他医护专业人员，于所有临时庇护中心设立医疗站。医疗站每日上午八时至晚上八时为有需要的居民提供适切医疗协助，包括基本医疗评估和转介服务、处理轻微创伤、处方药物（包括根据病历提供所需的药物补充），以及心理支援，以协助处理非紧急医疗需求。

政府将安排悼念活动 包括政府建筑物下半旗志哀

至于支援善后的工作，行政长官已指示公务员事务局启动「全政府动员」机制，随时为相关跟进行动提供所需人手。此外，所有政府主办的庆祝活动将会取消或延期，官员亦会减少出席非必要的公开活动，聚焦处理支援善后工作。政府将安排悼念活动，包括政府建筑物下半旗志哀、悼念会、设立吊唁册，让社会各界表达悼念和慰问，详情稍后公布。

为解决受影响居民的短中期住宿需要，政府已开放九个庇护中心，目前有超过500名居民使用。民政及青年事务局已联络青年宿舍或酒店，将提供约1,000单位供受影响居民即时留宿一至两星期。政府亦正统筹过渡性房屋、青年宿舍、中转屋、临时收容中心等资源，预计后续可提供约1 800单位照顾灾民的住宿需要。

社署已动员为居民提供「一户一社工」

另外，社会福利署（社署）已动员社工、临床心理学家和支援人员，为受影响的居民提供「一户一社工」协助，包括情绪支援、经济援助、院舍及幼儿暂托照顾等。社署会与各政府部门保持紧密联系，为受影响居民提供一切所需协助。

教育局已即时联络大埔区学校校长会和宏福苑附近的学校，协调受影响学校停课安排，并派员前往临时庇护中心，为受影响的学生提供情绪等支援。教育局与当区学校校长会和各学校将保持紧密联系，继续为学校提供所需协助和支援服务。

向每户派一万元现金 政府成立基金带头捐3亿

政府今晚起向每户受影响的居民提供一万元现金的应急补助金，以解燃眉之急。同时，政府亦已成立「大埔宏福苑援助基金」，投入三亿元作起动资金，协助居民及支持各项相关工作。基金由今晚七时起开始接受捐款，专属银行户口为中国银行（香港），港元捐款户口号码为012-875-2-190159-7，其他货币捐款户口号码为012-875-2-190160-7，让社会各界筹募捐款，协助灾民。

至于死难者的殓葬安排，如灾民对火化服务及骨灰龛位有需求，食物环境衞生署会特事特办全力配合。

警方将联同消防处进场搜证 确定起火原因

调查工作方面，警方今日凌晨拘捕两名建筑工程公司的男董事及一名男工程顾问，他们现正被扣留调查。警方亦于火警现场检走怀疑不合标准的物料等证物作检验。待火警扑灭及现场环境确定安全后，警方将联同消防处人员进入现场搜证，全力开展全方位调查，以确定起火原因。

另外，屋宇署及房屋局独立审查组今日已发函要求注册建筑专业人士及承建商，就正进行中的工程（无论是兴建新楼或是现楼维修）覆核棚架保护网等物料的记录或测试文件，并在七日内向部门提交报告，部门会抽查个案进行测试。同时，就工务工程中的楼宇项目，建筑署要求承建商在七日内覆核并提交上述相关资料，建筑署亦会抽取样本进行测试。

就正进行外墙大维修而有搭建棚架保护网的现存楼宇，屋宇署今日已启动特别行动，分批巡查全部项目，主动检查棚架保护网等物料的阻燃性能的记录或相关测试文件，并会抽取样本进行测试。在样本测试方面，政府亦正寻求内地协助，以增加测试容量。

屋宇署已巡查负责宏福苑维修的承建商其余11项私楼工程

负责宏福苑维修的注册承建商，现时涉及另外11项私楼工程，屋宇署今日已巡查有关地盘，并会作适当跟进行动。

此外，发展局今日与业界会面，商讨推进金属棚架取代竹棚架的路线图。局方亦在会面中要求业界配合上述的巡查和覆检工作。屋宇署亦会检视搭建棚架（无论金属棚或竹棚）及相关保护网的相关要求、指引及法例规管，考虑是否有需要加强或优化。

截至今晚8时已造成65人死、77人伤

截至今日晚上八时，大埔五级火警已造成65人死亡，77人受伤，其中一名死者为消防员。为更好统筹上述各方面的跟进事宜，特区政府已成立了调查及规管工作组、紧急支援及募捐组和应急住宿安排工作组，分别由政务司司长、政务司副司长和财政司副司长负责统领，积极推进相关工作。