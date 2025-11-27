大埔宏福苑五级火︱何永贤：至下午6时359人入住过渡性房屋 同区住满后将安排至北区及元朗

大埔宏福苑五级火影响大批住户，房屋局局长何永贤今日（27日）在社交平台表示，房屋局过渡性房屋专责小组昨日（26日）盘点后，统计出合共30个项目有超过1400个单位可供有需要居民入住，连同房协的专用安置屋邨，初步可提供近1800个单位。

大埔区过渡性房屋即将住满 将安排到北区及元朗

何永贤指，截至今日下午6时，「善楼」有126户共275名受影响居民入住；「乐善村」有33户约70名受影响居民入住；而「策诚轩」有4户共14名受影响居民入住。有见大埔区的过渡性房屋项目即将住满，过渡性房屋专责小组接下来会协助安排有需要居民入住于北区（有80个单位）及元朗区（约500个单位）的过渡性房屋项目。

为尽快提供应急住宿支援，受火警影响的居民现时并不需在房屋局网站的「住得易」- 过渡性房屋中央统一平台提出申请或递交申请表，可直接与相关营运机构联系，以尽快安排入住。房屋局会为有需要居民提供相关项目资讯，亦会继续与营运机构协调各项目的入住安排，市民可致电3611 8482联络房屋局辖下的过渡性房屋专责小组。

此外，房协正全力配合房屋局支援火灾居民的行动，已经调动辖下暂租住屋项目可供入住的空置单位，包括上述位于大埔区的「策诚轩」约90个单位，以及房协辖下出租屋邨内的暂租住屋单位，供受到影响居民暂住，以解燃眉之急。有需要居民可致电房协暂租住屋支援热线2839 1393。

其他各区过渡性房屋单位供应情况：

西贡区：60

沙田区：30

荃湾及葵青区：20

九龙城：350

油尖旺区：15

深水埗及黄大仙区：40

港岛区：40

*注︰可供入住单位数目会因入住情况而改变，部分项目的单位可能已经额满。

何永贤指，今日与副局长戴尚诚去到两个位于大埔的过渡性房屋项目，九龙乐善堂「乐善村」和善导会「善楼」，两个项目的工作人员不眠不休地照顾受火灾影响的居民，为他们登记入住，分配物资。和工作人员交流时，大家坦言居民经历事件，会徬徨、焦虑，不少求助居民为长者，也有不少居民有药物需要等，九龙乐善堂和善导会昨晚已积极为居民打点，包括联系医院提供居民所需药物，尽量编配地下单位方便长者住户，并会陆续安排社工关心大家情况。

她说，在现场也见到很多热心人，除了房屋局和不同政府部门同事，还有关爱队全力支援居民；不断有物资送到现场，照顾居民需要；有过渡性房屋的住户也主动表示愿意做义工，为一起渡过艰难时刻出一分力。团队也整天收到社会各界表示希望捐物资、出钱出力的讯息，她向大家衷心表示感谢。