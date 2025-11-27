Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火．寻人｜6月大女婴与婆婆失联 家属寻遍9间医院不获 工友叹三人失联一死

更新时间：19:25 2025-11-27 HKT
发布时间：19:25 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，火势大致受控，但仍有家属寻找亲人未果。一名6个月大女婴与其婆婆在住所失联超过20小时，家人忧心忡忡。女婴的爷爷许先生表示，孙女与其婆婆居于宏昌阁21楼，昨日（26日）得知起火后致电婆婆却无人接听，至今都联系不上，家人多次报警求助，惟仅获「等待消息」的回复，令他们焦急万分。许先生寻遍全港9间医院亦不见二人踪影。

忧孙女长时间未进食  「就算冇其他事，都会饿死啦」

许先生指，从新闻得悉有婴儿获救，但不确定是否为其孙女，警方亦未能确认相关消息。许先生形容，一家上下均非常焦虑，「由晚到朝眼都未合过」，担心孙女长时间未进食，「就算冇其他事，都会饿死啦」。许先生一直透过各方渠道寻求协助，形容自己「心力交瘁」，无奈之下求助传媒，盼孙女及婆婆能尽快与家人团聚。

陈先生于该地盘开工，事故令他与工友失去联络。他情绪激动地表示，他们一行11名工友中，目前仍有三人失联，一人已获确认死亡。由昨日下午3时半起一直等待消息，电话打通但无人听，其间亦曾分三批人到三间医院寻找，但未获任何消息。他忧心忡忡，指失联工友与自己相识数十年，关系密切，「大家一齐做嘢，成日都聚埋一齐，点会唔担心呢？」十分盼望工友安然无恙。

记者：曹露尹

