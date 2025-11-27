Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜香港律师会致哀 承诺与受灾社群并肩同行

社会
更新时间：13:27 2025-11-27 HKT
发布时间：13:27 2025-11-27 HKT

香港律师会对大埔严重火灾所造成的伤亡深表哀痛，并向受影响的家庭及社区致以最深切的慰问与关怀。律师会对这宗令人悲痛的事故深感难过，谨向所有失去亲友的人士致以诚挚哀悼，并与受影响的社群同心协力，共渡艰难时刻。

律师会将支援大众共同面对

律师会亦向在事故中展现勇气与无私奉献的消防员致以最高敬意，并对在执行职务时不幸殉职的消防员致以沉痛悼念。他们的专业精神与坚守岗位，展现了公共服务的崇高典范。

香港律师会表示，将继续秉持使命，支援会员及社会大众共同面对这次悲剧，在这段集体哀伤的时刻，与所有受影响人士并肩同行。

香港律师会。资料图片
香港律师会。资料图片

另外，香港律师会表示，香港律师会设有「免费法律咨询专线」8200 8002，服务涵盖五大法律范畴如下：

1. 人身伤亡
2. 婚姻法
3. 刑事法
4. 雇佣法
5. 遗嘱与遗产事务

义务律师会为事件受害人就其索偿呈请，提供不超过45分钟的免费法律咨询服务。律师会致力透过专线服务公众，惟在某些情况下或未能安排义务律师就个别个案提供法律咨询服务。若处理查询过程期间或因未能适时安排提供免费法律咨询服务而超出了案件的诉讼时限，律师会将不会承担任何责任。
 

 

