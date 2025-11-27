大埔宏福苑五级火｜近20年来严重火警一览 96年油麻地嘉利大厦酿41死

大埔宏福苑周三（26日）下午发生五级火警，造成多人伤亡。而本港近20年来亦曾发生多宗严重的火警，最轰动的有2016年的淘大工业村迷你仓发生四级大火，及1996年11月20日油麻地嘉利大厦大火。

四级火：

旺角花园街排档级火警

2011年11月30日，凌晨4时40分，旺角花园街排档发生四级火警，伤亡人数众多。波及2座唐楼，由于唐楼部分楼层无防烟门，以及唐楼内有多间㓥房，浓烟形成「烟囱效应」，火势迅速蔓延，住客难以逃生，造成9死，34人受伤。

淘大工业村迷你仓四级火

2016年6月21日，淘大工业村迷你仓发生四级大火，大火焚烧历时108小时，救火时间较1970年焚烧约72小时的葵涌盈丰酒房工业大厦5级大火高，成为其时香港历来工业大厦最长命火警。大火导致参与扑救的高级消防队长张耀升及消防队目许志杰殉职，12名消防员受伤及附近多名居民不适送院。2022年5月10日，死因裁判官裁定两名事主死于不幸。

五级火：

大埔宏福苑发生五级火警

2025年11月26日大埔宏福苑发生五级火警，当时屋苑正进行全苑外墙维修，宏昌阁外墙竹棚率先起火。竹棚外围的防护网迅速燃烧，加速火势蔓延。消防处于下午2时51分接获多宗报案后，首批人员于3时02分抵达现场，随即将火警升为三级。火势持续扩大，当局于3时34分提升至四级，至傍晚6时22分正式宣布为五级火警。消防处研判，燃烧的竹棚碎屑在风势助长下，导致大火迅速波及其他大厦。火警至今造成55死123伤，死者包括一名消防员。

嘉禾大厦五级火

2008年8月10日，旺角弥敦道嘉禾大厦发生五级大火，造成4人死亡55人受伤，死者包括两名消防员。消防处出动超过200名消防员救火，大火一度造成弥敦道交通瘫痪。

嘉利大厦大火

1996年11月20日油麻地嘉利大厦发生五级大火，肇因烧焊火舌疑烧着电梯槽杂物引起火警，火势迅速蔓延，整幢大厦烧通顶，焚烧逾20小时，当时不少被困的人在窗外呼叫、挥动毛巾、投掷纸张等，向在场的消防员求救。这场大火最终造成41人死亡，80人受伤，包括一名消防队目殉职。创下自火警分级制设立后最多人丧生的五级火。嘉利大厦其后于2003年拆卸，重建为现时的商厦「佐敦荟」

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜历年35消防员因工殉职 2016年迷你仓四级大火致两消防员殁

大埔宏福苑五级火｜李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万赈灾 提供免费酒店住宿

大埔宏福苑五级火．附图｜承建商通告标明用发泡胶封窗 以防碎石击中窗户 疑成火势加速元凶

宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟