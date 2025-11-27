Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

规划署高级测量主任色心起偷拍裙底 遇便衣警巡逻「断正」 判160小时社服令

社会
更新时间：10:44 2025-11-27 HKT
发布时间：10:44 2025-11-27 HKT

50岁高级测量主任上月在旺角朗豪坊尾随女子，并偷拍女子裙底，遭便衣巡逻的警员当场揭发。测量主任警诫下称因色心（Lewdness）而犯案，他早前承认一项非法拍摄或观察私密部位罪，今早于西九龙裁判法院接受判刑，裁判官陈慧敏接纳报告内容正面，判处他社会服务令160小时。

被告郭伟钊，报称规划署高级测量主任，承认于2025年10月17日，在香港九龙亚皆老街8号朗豪坊L11楼外出于拍摄女子X的私密部位的意图，而操作手提电话，为了从X的衣服下方，为拍摄其私密部位，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，不理会以上所描述的行为是否获得该X同意。

案情指，当日下午5时许，便衣警员正在旺角朗豪坊巡逻，期间发现被告行为偷偷摸摸，遂加以观察。其后目睹被告尾随女事主X，并将手机伸至X的短裙下方，警员随即截查被告，以及告知X。被告的手机被搜查时仍在录影，在被告同意下，警员查看手机发现一段长约2分钟的裙底片段，拍摄到X的大腿后侧以及她的裙子。被拘捕后，被告在警诫下承认因为色心（Lewdness）而犯案，他感到后悔。

案件编号：WKCC5068/2025
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
42分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
54分钟前