规划署高级测量主任色心起偷拍裙底 遇便衣警巡逻「断正」 判160小时社服令

50岁高级测量主任上月在旺角朗豪坊尾随女子，并偷拍女子裙底，遭便衣巡逻的警员当场揭发。测量主任警诫下称因色心（Lewdness）而犯案，他早前承认一项非法拍摄或观察私密部位罪，今早于西九龙裁判法院接受判刑，裁判官陈慧敏接纳报告内容正面，判处他社会服务令160小时。

被告郭伟钊，报称规划署高级测量主任，承认于2025年10月17日，在香港九龙亚皆老街8号朗豪坊L11楼外出于拍摄女子X的私密部位的意图，而操作手提电话，为了从X的衣服下方，为拍摄其私密部位，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，不理会以上所描述的行为是否获得该X同意。

案情指，当日下午5时许，便衣警员正在旺角朗豪坊巡逻，期间发现被告行为偷偷摸摸，遂加以观察。其后目睹被告尾随女事主X，并将手机伸至X的短裙下方，警员随即截查被告，以及告知X。被告的手机被搜查时仍在录影，在被告同意下，警员查看手机发现一段长约2分钟的裙底片段，拍摄到X的大腿后侧以及她的裙子。被拘捕后，被告在警诫下承认因为色心（Lewdness）而犯案，他感到后悔。

案件编号：WKCC5068/2025

法庭记者：黄巧儿