大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换

大埔宏福苑五级火导致严重死伤，是次火灾火势蔓延极快，外墙护网物料受到关注。宏福苑居民邓先生今早（27日）在商台节目反映，由于早前台风影响，大厦外墙护网被吹脱，曾经大幅更换。

宏福苑五级火︱居民指业主年纪偏大

邓先生指，自身居于首先起火的宏昌阁，但庆幸昨日起火时正在上班，子女正在上学，家人都平安，目前暂住在亲友家中，但目前仍有许多居民被困，感到担心。

宏福苑过去两年曾卷入3.3亿元高额维修争议事件，邓先生透露，当时事件在屋苑内引起广泛争议，可见提出质疑的业主不少都上了年纪。而由于维修在屋苑内引起争议，其后业主特别大会已推翻旧法团，由新法团处理维修事宜。

宏福苑五级火︱居民群组广泛流传工人吸烟

目前暂时未确认火警起因，不过网上有居民反映，过去曾见过棚架上的工人吸烟。邓先生确认过往自身也发现过，有其他居民「都已经影晒相拍晒片」，在群组内流传，其住在高层不时也发现过，「我喺屋企都闻到有烟味」。

至于棚网物料方面，今次火灾前确实有居民关注物料的安全性，但邓先生透露早前台风桦加沙一役后，棚网受损严重，几乎全部要换掉「重新挂上去」，到底更换前后的物料有没有分别，居民就不得而知，「一般人都未必会察觉到（棚网）到底系同一批定系新的」。

