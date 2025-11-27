每日杂志｜百年苦辛淬良方 中医药迎收获年 从边缘化走向制度化专业化

《中医药文化系列》之历史篇

2025年，是香港中医药发展的重要一年。全港首间中医医院和政府中药检测中心永久大楼下月相继落成启用，标志着中医药迈向现代化的阶段。政府亦将在年底前公布首份《中医药发展蓝图》，勾划未来本港中医药的发展路向。回望过去，香港中医药从殖民地时期被边缘化的草根医术，逐步走向具法律保障、制度化及专业化，既有民间坚持，也有政策推动，本报将以系列报道，记录本港中医药文化的演变之路。

中医药学源于中国古代的传统医学体系，最早于中原发展，随中原人士迁徙传到岭南，包括香港。根据《香港中医药发展史》一书，本港中医药的发展源流，可追溯至宋元甚至更早时期，考古专家在「宋王台」石所在的圣山遗址，发现象征「医药保护神」的药王像。

该书作者——香港中医药管理委员会中医组前主席黄杰的家族四代行医，对本港中医药发展深有了解。他指，本港中医药在英殖时期不获官方承认，面对严峻挑战，「有一段时间是『自生自灭』。」

1894年鼠疫后持续受限

资料显示，香港1841年开埠之初，已有中药店和中医师执业，华人患病习惯以中医中药治疗。1867年，民众及商户自发在湾仔石水渠街开设小规模的「华陀医院」，聘请医师提供廉价的诊症服务。5年后，上环东华医院启用，为本港首间华人医院，也是最早期为华人提供中医服务的慈善机构。

东华三院行政总监苏祐安（左）分享东华医院历史。

东华三院行政总监苏祐安指，东华医院的创办，源于回应香港早期的公共卫生需要。早期华人聚居太平山街一带，住屋环境恶劣，流落、无依人士及垂危病人则在广福义祠居住。该祠原用作安放先侨灵位，后来成为生人与死者的共处之地。有热心的华人领袖倡议，集资于附近兴建一间以中医治疗为主的医院，港督麦当奴于1869年拨出上环普仁街一地段，并于1870年颁布《华人医院则例》，建立公众免费医院，为贫苦华人提供义务服务。

1872年东华医院正式开幕，门诊以赠医施药原则营运，并设有病房，大多用作免费收纳病人。有资料显示，东华医院在该段时期，曾单年收容逾1400华人入院，而当时的西医院「国家医院」只收容了230名华人，其后多年，求诊人数持续增长，没料1894年的一场鼠疫，成为本港中医药发展的转捩点。

苏祐安提到，当时华人不信任西医治疗方法，鼠疫爆发期间，东华医院主理在坚尼地城一间玻璃厂改建而成的临时疫病中医院，但政府对中医药治鼠疫存疑，至疫症暂时平息后，医官猛烈批评东华医院对鼠疫的治疗成效，加上其他反对中医的声音，决定委任调查委员会，研究东华医院的存废问题，「东华被要求引入西医及一系列医疗改革，自始成为一间中西医兼备的医院。」

学会出现成中医教育先驱

香港注册中医学会出版的《橘井传香--香港中医药文化保育与传承》记载，此后获港英政府拨款的华人医院，不再完全以中医治疗，例如1911年建造的广华医院，被定位为西式华人医院，中医服务外，亦设西医割症房（外科手术房）及西药局等；1929年成立的东华东院，有采用西方医疗设备，如X光镜房和外科手术房等。

中医中药持续受限，黄杰说，在港英政府法例中，中医师是「卖药者」，并非「医生」，「政府不帮你，惟有中医师自己自强。」他提到，1916年本港首个中医师学会「侨港中医师公会」出现，由革命先驱尢列创立，「『侨港』是指乔迁到港。」

香港中医药管理委员会中医组前主席黄杰的家族四代在港行医。

黄提到，第二次世界大战后、国共内战时期，大批上海、江苏等地的中医名医迁港，提高香港医疗水平，「在学会容易『聚脚』，所以有九龙中医师公会和港九中医师公会等公会成立，除去师徒制和祖传制，最早期香港的中医教育，实际也在学会开始。」

文化大革命结束后的1978年，国家大规模选拔中医药人员。黄杰当时经已行医，他忆述，那年代北上深圳读学习班，「就像以前的学会在香港教课，学习班有分专科，去医院见习。」他指，在天安门事件后，国家准许香港学生报读学习班，「有3年、5年，有大专科和本科班，之后可以读硕士和博士。」

至此阶段，中医药发展仍然靠民间推动。真正的转机出现在1997年回归后，特区政府积极提升中医药专业地位。1998年浸大开办首个获政府资助的全日制中医本科课程，标志中医教育迈向正规化。翌年，政府制订《中医药条例》，为中医师注册、中药规管等建立法定制度，确立中医药作为专业医疗体系的一部分。

随制度逐步成熟，2003年起，政府联同非政府机构及本地大学，在全港逐步设立中医诊所暨教研中心，推动社区中医服务普及化；2014年，医管局推出《中西医协作先导计划》，推动中西医融合治疗；2019年启动「中医药发展基金」，支援业界科研、培训与推广。新冠疫情期间，中医药深度参与预防、治疗以及复康全过程，令市民对中医药的信心大幅提升。

去年，18区中医诊所暨教研中心的总服务人次约为160万；提供中西医协作服务的公立医院数增至26间，指定医院服务点亦大幅增加至61个。从事中医药行业的人数亦有提升，目前全港有8773名注册中医。

黄杰喜见本港中医药发展今年将再突破，强调中医人才的培育与制度完善，需要长时间投入与磨练，「中医转介使用X光的政策放宽，经历了20年的争取，而中医院成功与否，也非一蹴而就。」

他说，有硬件和软件，也要不断累积成就，才能打出名堂。

慈善团体赠医施药 庙宇设「药签」治病

宗教慈善团体啬色园自1924年起赠医施药，设有独特的「药签」。

啬色园董事会副主席兼医疗服务委员会主席马泽华指，昔日善信可以到啬色园求「药签」。

啬色园董事会副主席兼医疗服务委员会主席马泽华指，「药签」分为五科——眼科、妇科、男科、幼科及外科，每科各设100签，「据记载是1897年由供奉黄大仙师的广州普济坛道长『扶乩』请示而得。」善信通过跪拜求签，可依照药方执药，部分药签则无药可执，他说，「真的有需要时，仙师才会给善信要执药的签；不需要服药时，其实是一些教训。」

啬色园「药签」分为眼科、妇科、男科、幼科及外科。

随时代发展，至2000年代，啬色园停止发药签，其中药局至今仍维持赠医施药的宗旨，每天为百多名病人服务。马泽华强调，药签制度虽已成历史，但其文化价值值得保育与传承，「全香港、全中国只有我们有，值得大家去看。」 （已作出相应修订）

记者：林家希、仇凯瑭