大埔宏福苑五级火｜港澳办：坚决贯彻习近平总书记重要指示精神 全力支持香港特区政府应对处置火灾事故

港澳办表示，11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅大楼发生火灾，造成重大伤亡。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视，第一时间了解火灾救援和人员伤亡等情况，指示中央政府驻香港联络办负责人向香港特区行政长官李家超转达他对遇难人员和殉职的消防员的哀悼、对遇难者家属和受灾人员的慰问，要求中央港澳办、中央政府驻香港联络办支持香港特区政府全力以赴扑灭火灾，想方设法做好人员搜救、伤员救治、善后安抚等工作，有关部门和地方提供必要援助，努力把火灾伤亡损失降到最低。

香港特区政府和社会各界正全力展开灭火和人员搜救、伤者救治、善后安抚等工作。

中央港澳办坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，密切跟进火灾事故救援情况，与香港特区政府保持密切沟通，并协调相关部门和地方提供必要援助，全力支持香港特区政府应对处置火灾事故。