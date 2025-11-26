大埔宏福苑五级火｜一文睇社区资源 临时庇护中心、临时住宿及免费借尿袋资讯

大埔发生五级火。今日（26日）下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁发生火警，现场火势猛烈，冒出大量浓烟席卷半空，多名居民报案。消防员到场发现大厦外墙棚架起火，动用两条喉及两队烟帽队灌救。消防处表示下午3时02分将火警升为三级，之后在下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级。整合社区资源，一文睇跨部门援助站、临时庇护中心、临时住宿资讯。

市民查询火警死伤者资料

警方热线：1878 999

跨部门援助站

大埔民政事务处设于雅丽氏何妙龄那打素医院

热线：2658 4040 沙田民政事务处设于威尔斯亲王医院

热线：3505 1555

临时庇护中心

东昌街社区会堂（大埔东昌街25号康体大楼1楼）（22:00资讯：已满额）

电话：2253 1637 广福社区会堂（大埔广福邨）（21:40资讯：已关闭）

电话：2657 2948 大埔社区中心（大埔乡事会街）

电话：2653 4220 富善社区会堂（大埔安埔路12号） （21:40资讯：已满无位）

电话：2543 1518 善楼（善导会）（大埔船湾陈屋168号）

临时住宿

沙田丽豪酒店有少量房间免费入住

电话：2649 7878 YWCA乌溪沙青年新村（马鞍山鞍骏街2号）

电话：2642 9420 廖小姐 大元邨铭恩中心会堂

刚开放为庇护中心可供留宿

电话：2661 6246

开放休息站

铭恩中心教会（大埔大元邨多层停车场地下）

陈牧师 9443 3733 赛马会大埔综合青少年服务中心（大埔广福邨广仁楼220-229室）

电话：2653 8514

通宵情绪支援

新界伤健中心（大埔广福邨广平楼地下110-115室）

电话：2638 9011

欢迎轮椅人士及行动不便长者 礼贤会大埔金福堂 （大埔安富道2-8号金富楼2字楼）

电话：2665 1786 / 9852 9901 救世军大埔青少年综合服务中心（大埔大元邨泰民楼3楼301-316室）

通宵开放

电话：2667 2913 宣道会大埔堂（大埔广福道152-172号大埔商业中心十三楼）

赵牧师：9746 8710

大埔各 24/7 Fitness @247fitness_taipo @247fitness_taipo2 @247fitness_taipo3 @247fitness_hkstp 基督教星爱堂（大埔崇德街8号一楼）

邓小姐：6922 6202 圣公会救主堂社会服务中心（广福邨广仁楼2楼201-206室）

24小时支援热线：2651 1998 基督复临安息日大埔教会（广福道70号宝康大厦2字楼A座）

电话：2796 7180 / 6057 1737 大埔圣母无玷之心堂（大埔运头街10号）

电话：2652 2655 冯梁结中学（大埔宝湖道22号）（22:00更新：人多）

电话：2651 6033 救世军大埔长者社区服务中心（大埔乡事会街2号大埔社区中心二楼）

电话：2653 6811

通宵看顾有需要长者 心理辅导应急队

联络电话 6238 4843 曾先生

宠物支援

香港宠物会宠物救援团队救护车

宠物救护热线电话：97822999

通报单位编号及宠物种类，电话：5481 4646 阿棍屋 @hjoyandmercy

电话：9738 7272 动物暂托（猫）

FB： @大埔人大埔猫

FB：@ 香港群猫会 动物暂托（狗）

唯珍牵 @reginapaws_hk

电话：5408 9929 临时安置（猫狗）

香港拯救猫狗协会 @hkscda

电话：9864 1089

爱护动物协会24小时拯救热线

电话：2711 1000 出借宠物氧气（QQ O2 宠物氧气）

5541 6234（Q妈）、9790 5359（Abby-请WhatsApp Call） 出借飞机笼（猫）

Don Don Pet Travel：9440 6668N24 社区动物医院（洪水桥德兴楼地下4-6号舖）

24小时服务；诊金及X光免费

电话：2956 5999 新界（北）动物医疗中心 （新界上水新丰路50至52号地下）

诊金全免

电话：2507 7411 / 8404 2979 （Whatsapp）

营业时间︰早上9时至午夜12时 香港社企动物医院

24小时服务；闻氧免费

电话：2668-6618

行动电源支援

CHARGESPOT

即时起于大埔区提供160小时免费充电器租借

直至另行通知 CSL大埔门市紧急支援

大埔超级城A区14-15号商店

免费借出 ChargeSpot 行动电源／店内手机充电

房署开放中转屋、临时收容中心和过渡性房屋 共逾3400个单位

房屋局局长何永贤深夜在社交平台发文表示，房署已开放中转屋、临时收容中心和过渡性房屋共逾3400个单位，供居民入住。其中宝田中转屋和临时收容中心，及龙田临时收容中心，可提供逾2000个单位及床位，供受火灾影响的居民入住。房署屋邨管理团队亦正全力协助受影响的广福邨居民。

过渡性房屋专责小组也立即联络所有营运机构，盘点目前可供入住的单位数目，统计出超过1400个单位可供有需要居民入住，涵盖港九新界。当中，约280个单位为大埔的过渡性房屋项目，包括善导会「善楼」、九龙乐善堂「乐善村」，及房协与港铁合作的「策诚轩」。