大埔宏福苑五级火｜一文睇社区资源 临时庇护中心、临时住宿及免费借尿袋资讯

社会
更新时间：23:20 2025-11-26 HKT
发布时间：23:20 2025-11-26 HKT

大埔发生五级火。今日（26日）下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁发生火警，现场火势猛烈，冒出大量浓烟席卷半空，多名居民报案。消防员到场发现大厦外墙棚架起火，动用两条喉及两队烟帽队灌救。消防处表示下午3时02分将火警升为三级，之后在下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级。整合社区资源，一文睇跨部门援助站、临时庇护中心、临时住宿资讯。

市民查询火警死伤者资料

警方热线：1878 999

跨部门援助站

  1. 大埔民政事务处设于雅丽氏何妙龄那打素医院
    热线：2658 4040
  2. 沙田民政事务处设于威尔斯亲王医院
    热线：3505 1555

临时庇护中心

  1. 东昌街社区会堂（大埔东昌街25号康体大楼1楼）（22:00资讯：已满额）
    电话：2253 1637
  2. 广福社区会堂（大埔广福邨）（21:40资讯：已关闭）
    电话：2657 2948
  3. 大埔社区中心（大埔乡事会街）
    电话：2653 4220
  4. 富善社区会堂（大埔安埔路12号） （21:40资讯：已满无位）
    电话：2543 1518
  5. 善楼（善导会）（大埔船湾陈屋168号）

临时住宿

  1. 沙田丽豪酒店有少量房间免费入住
    电话：2649 7878
  2. YWCA乌溪沙青年新村（马鞍山鞍骏街2号）
    电话：2642 9420 廖小姐
  3. 大元邨铭恩中心会堂
    刚开放为庇护中心可供留宿
    电话：2661 6246

开放休息站

  1. 铭恩中心教会（大埔大元邨多层停车场地下）
    陈牧师 9443 3733 
  2. 赛马会大埔综合青少年服务中心（大埔广福邨广仁楼220-229室）
    电话：2653 8514

通宵情绪支援

  1. 新界伤健中心（大埔广福邨广平楼地下110-115室） 
    电话：2638 9011
    欢迎轮椅人士及行动不便长者
  2. 礼贤会大埔金福堂 （大埔安富道2-8号金富楼2字楼） 
    电话：2665 1786 / 9852 9901
  3. 救世军大埔青少年综合服务中心（大埔大元邨泰民楼3楼301-316室）
    通宵开放
    电话：2667 2913
  4. 宣道会大埔堂（大埔广福道152-172号大埔商业中心十三楼）
    赵牧师：9746 8710
    大埔各 24/7 Fitness  @247fitness_taipo @247fitness_taipo2 @247fitness_taipo3 @247fitness_hkstp
  5. 基督教星爱堂（大埔崇德街8号一楼）
    邓小姐：6922 6202
  6. 圣公会救主堂社会服务中心（广福邨广仁楼2楼201-206室）
    24小时支援热线：2651 1998
  7. 基督复临安息日大埔教会（广福道70号宝康大厦2字楼A座）
    电话：2796 7180 / 6057 1737
  8. 大埔圣母无玷之心堂（大埔运头街10号）
    电话：2652 2655
  9. 冯梁结中学（大埔宝湖道22号）（22:00更新：人多）
    电话：2651 6033 
  10. 救世军大埔长者社区服务中心（大埔乡事会街2号大埔社区中心二楼）
    电话：2653 6811 
    通宵看顾有需要长者
  11. 心理辅导应急队
    联络电话 6238 4843 曾先生

宠物支援

  1. 香港宠物会宠物救援团队救护车
    宠物救护热线电话：97822999
    通报单位编号及宠物种类，电话：5481 4646
  2. 阿棍屋 @hjoyandmercy
    电话：9738 7272
  3. 动物暂托（猫）
    FB： @大埔人大埔猫
    FB：@ 香港群猫会
  4. 动物暂托（狗）
    唯珍牵 @reginapaws_hk
    电话：5408 9929
  5. 临时安置（猫狗）
    香港拯救猫狗协会 @hkscda
    电话：9864 1089
    爱护动物协会24小时拯救热线
    电话：2711 1000
  6. 出借宠物氧气（QQ O2 宠物氧气）
    5541 6234（Q妈）、9790 5359（Abby-请WhatsApp Call）
  7. 出借飞机笼（猫）
    Don Don Pet Travel：9440 6668N24
  8. 社区动物医院（洪水桥德兴楼地下4-6号舖）
    24小时服务；诊金及X光免费
    电话：2956 5999
  9. 新界（北）动物医疗中心 （新界上水新丰路50至52号地下） 
    诊金全免
    电话：2507 7411 / 8404 2979 （Whatsapp）
    营业时间︰早上9时至午夜12时
  10. 香港社企动物医院
    24小时服务；闻氧免费
    电话：2668-6618

行动电源支援

  1. CHARGESPOT
    即时起于大埔区提供160小时免费充电器租借
    直至另行通知
  2. CSL大埔门市紧急支援
    大埔超级城A区14-15号商店
    免费借出 ChargeSpot 行动电源／店内手机充电

房署开放中转屋、临时收容中心和过渡性房屋 共逾3400个单位

房屋局局长何永贤深夜在社交平台发文表示，房署已开放中转屋、临时收容中心和过渡性房屋共逾3400个单位，供居民入住。其中宝田中转屋和临时收容中心，及龙田临时收容中心，可提供逾2000个单位及床位，供受火灾影响的居民入住。房署屋邨管理团队亦正全力协助受影响的广福邨居民。

过渡性房屋专责小组也立即联络所有营运机构，盘点目前可供入住的单位数目，统计出超过1400个单位可供有需要居民入住，涵盖港九新界。当中，约280个单位为大埔的过渡性房屋项目，包括善导会「善楼」、九龙乐善堂「乐善村」，及房协与港铁合作的「策诚轩」。

 

