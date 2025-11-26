大埔宏福苑五级火｜教育局 : 中华基督教会冯梁结纪念中学等6间学校明日停课

就今日（26日）大埔宏福苑五级火警，教育局深表难过及关注，正全力跟进各持份者的需要，并提供适切支援。教育局发言人表示，局方事发后已即时联络大埔区学校校长会及位于宏福苑附近的学校，并派出教育心理学家及大埔区学校发展组人员前往设于大埔富善社区会堂及善楼的临时庇护中心，为受影响的学生提供适切支援。



受火警及道路阻塞交通影响，中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学和灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学等，将于明天（27日）停课。另外，如个别学校因实际情况需要停课，可按机制在征询法团校董会或校董会同意，以及通知教育局大埔区学校发展组后，作停课决定，并应尽快通知持份者。就停课安排，请家长留意教育局及学校最新公布。

明日是小一自行分配学位的注册日期。教育局会要求相关学校联络受影响家长，为其获派小一入学自行分配学位的子女办理注册手续作适切安排。



教育局呼吁区内学校及教职员留意学生情绪，为有需要的学生提供适切支援。教育局教育心理学家及大埔区学校发展组人员会与学校保持紧密联系，继续为学校提供所需协助。