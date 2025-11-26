Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜教育局 : 中华基督教会冯梁结纪念中学等6间学校明日停课

社会
更新时间：22:10 2025-11-26 HKT
发布时间：22:10 2025-11-26 HKT

就今日（26日）大埔宏福苑五级火警，教育局深表难过及关注，正全力跟进各持份者的需要，并提供适切支援。教育局发言人表示，局方事发后已即时联络大埔区学校校长会及位于宏福苑附近的学校，并派出教育心理学家及大埔区学校发展组人员前往设于大埔富善社区会堂及善楼的临时庇护中心，为受影响的学生提供适切支援。

受火警及道路阻塞交通影响，中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学和灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学等，将于明天（27日）停课。另外，如个别学校因实际情况需要停课，可按机制在征询法团校董会或校董会同意，以及通知教育局大埔区学校发展组后，作停课决定，并应尽快通知持份者。就停课安排，请家长留意教育局及学校最新公布。

 相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园

宏昌阁居民现场目睹家园被烧伤心痛哭 有居民称起火后火警钟未有鸣响


明日是小一自行分配学位的注册日期。教育局会要求相关学校联络受影响家长，为其获派小一入学自行分配学位的子女办理注册手续作适切安排。

教育局呼吁区内学校及教职员留意学生情绪，为有需要的学生提供适切支援。教育局教育心理学家及大埔区学校发展组人员会与学校保持紧密联系，继续为学校提供所需协助。

02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火增至36人死 279人失联 李家超：警方消防设专责小组调查 必提交至死因庭
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前