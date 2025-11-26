大埔宏福苑五级火｜宏昌阁有低层住户一度被困 曾无助感慨：烧死应该唔会 最多吸入浓烟死

大埔宏福苑今日（26日）发生五级大火，酿成至少12死16伤，当中包括一名消防员。有宏昌阁低层住户被困，一度向外求救，约3小时终于救出，他被困时曾表示「我开唔到门㗎喇，两边走火通道都着晒火，一开门啲浓烟就会攻入嚟」，更指「烧死应该唔会嘅，最多吸入浓烟死㗎啫。」

宏昌阁住户李先生表示，当时情况是「两边走火通道着晒火，一开门啲浓烟就会攻入嚟」，续指「唯有等啰，一系浓烟吸入过多缺氧…烧死应该唔会嘅，最多吸入浓烟死㗎姐。」

他亦曾在被困时拍摄短片，「而家都黑鼆鼆喇，成间都系烟，唯有等消防员嚟救啰。」

李先生被困约3小时，其后获救脱险，他透露是消防员用使云梯将他救出，「浓烟都攻进来，开门已不能出去，楼上楼下都在烧，最后消防员用云梯把我救出来。」又忆述当时情况，「我想我那一层有单位有长者未能离开，因为门口听到有人叫，但好像救不到，我摸黑出去走廊，拖到两人进来我的单位，有两人年纪比较大，先拖入单位去帮助他们。」