恒大获批于加拿大等地申冻结丁玉梅逾18亿港元资产 官：确保港禁令有效的必要做法

中国恒大去年被清盘人接管后，入禀向恒大创办人许家印及其前妻丁玉梅、恒大前行政总裁夏海钧等人及公司，追讨合共约468亿港元股息及酬金。恒大早前成功申请禁制令，阻止各被告处理名下600亿港元全球资产。恒大进一步要求在加拿大及新加坡等地向丁玉梅提告，以寻求及执行禁制令，丁玉梅反对。高等法院法官高浩文认为现居英国的丁玉梅有转移资产风险，今批准恒大申请，以冻结丁玉梅在当地共逾18亿港元资产，并认为此举是确保香港禁制令有效性的必要措施。

被告一方质疑恒大无理推测有意转移资产

恒大集团希望法庭容许它在泽西、直布罗陀、加拿大及新加坡等指定司法管辖区向丁玉梅提告，以执行、承认或寻求与香港禁制令条款相若的法庭命令，并希望法庭容许其在该等诉讼中使用因香港禁制令所得的资料。

丁玉梅则要求恒大集团承诺不得在香港、英国、开曼群岛及英属维尔京群岛以外地区向丁玉梅展开诉讼，不得在任何诉讼中使用因香港禁制令所得的资料，不得执行香港禁制令或寻求类似性质的命令。丁玉梅一方另质疑恒大无理推测她出国时更改行程是计划转移资产，认为法庭完全没有基础推论丁玉梅有意图转移资产或不遵守任何法庭命令。

法官高浩文指出，恒大在香港取得资产禁制令后，随即向伦敦高等法院申请并取得与香港禁制令条款大致相同的禁制令（下称：英国禁制令）。丁玉梅去年根据英国禁制令作出资产披露，显示她在英国、泽西、直布罗陀、加拿大、新加坡、香港及中国内地均持有价值高达或超过15万英镑（折合约港币154万元）的多项资产。根据丁玉梅的资产披露，她在泽西、直布罗陀、加拿大及新加坡四地的6间银行内，管有共约18.2亿港元资产。

恒大已通知丁玉梅曾提及的银行有关香港禁制令及英国禁制令的存在，希望该些银行冻结丁玉梅的户口。指定司法管辖区的部分银行已表明会遵守香港及英国禁制令的条款，而加拿大满地可银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、直布罗陀及新加坡的瑞士嘉盛银行，均指恒大需有当地法院命令，银行才可遵守香港及英国禁制令，泽西巴克莱银行则暂未回复恒大。

官指恒大有权确保香港禁制令于指定地区有效执行

法官指出丁玉梅在泽西、直布罗陀、加拿大及新加坡四地内持有逾18亿港元的资产，该些资产受香港禁制令约束，若不在四地执行香港禁制令，恒大则无法确保香港禁制令的有效性，更何况5间银行已清晰表明恒大需取得当地法院命令才可在当地执行香港禁制令。

法官认为丁玉梅一直采取不必要的不合作态度，多次拒绝提供银行资产资料，难以相信她会自行遵守禁制令，不处理名下资产，而丁玉梅早前申请撤销香港禁制令但未正式判决，故香港禁制令仍然有效，恒大亦有权确保香港禁制令在指定司法管辖区有效执行。而且恒大在指定司法管辖区申请类似禁制令，不会对丁玉梅或其他人士造成不当压迫或损害。

法官考虑到恒大集团须先取得法庭许可，才可在香港以外地区执行香港禁制令或申请性质类似的禁令，遂批准恒大的申请，下令丁玉梅需支付恒大的讼费。

另一方面，由于丁玉梅的前夫许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，恒大清盘人今年4月遂向高院申请接管许家印的资产。法官欧阳浩荣已批准有关申请，委任恒大清盘人为接管人，接管许家印全部资产，负责根据禁制令来识别及保存资产。法官另委任律师何文基做监督律师，接管人须向其定期汇报，并一同处理潜在利益冲突。

案件编号：HCA551/2024,HCMP1080/2024

法庭记者：刘晓曦